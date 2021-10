Aaron Boone merece otra oportunidad en NY

NUEVA YORK (Del NY Post) – Mucho antes de que sus Yankees perdieran su temporada el martes por la noche en Fenway Park, Aaron Boone sabía un poco sobre el béisbol de muerte súbita y cómo puede cambiar la vida de las personas. Boone jugó solo 71 juegos para los Yankees, incluida la postemporada, pero un swing de octubre lo convirtió en parte de la narrativa de la franquicia para siempre.

¿De verdad crees que Boone, un locutor sin experiencia como entrenador, habría sido contratado como manager de los Yankees si nunca hubiera vencido a los Medias Rojas con su jonrón en el Juego 7 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003?

«Tal vez alguien más tenga un momento, con suerte para los rayados», dijo Boone antes del juego de comodines, con un brillo en los ojos.

Al final resultó que, los Medias Rojas fueron dueños de todos los momentos significativos en su victoria 6-2, comenzando con un impactante nocaut temprano del as de los Yankees Gerrit Cole, quien no valió el papel en el que se imprimió su contrato de $ 324 millones y quien luego dijo él sintió, en sus palabras, «mi estómago revuelto». Boone cometió un error al batear a Joey Gallo cuarto, y tal vez su error inspiró al entrenador de tercera base Phil Nevin a tomar la desastrosa decisión de enviar a Aaron Judge al plato en la sexta.

Boone no lanzó un juego perfecto en circunstancias de ganar o de lo contrario. Pero cuando no dudó en sacar a Cole con dos en la tercera entrada, sin temor a avergonzar a su mejor lanzador, Boone también le dio a su equipo la mejor oportunidad de permanecer en el juego. Clay Holmes lo recompensó con un ponche y una doble jugada.

Los Yankees simplemente no pudieron hacer nada contra el pitcheo de Boston.

«Los muchachos están aplastados», dijo Boone sobre su camerino después del juego. Fue una manera brutal de poner fin a una temporada enloquecedora, pero Boone debería haberse marchado de Fenway con su estatus laboral resuelto.

Los Yankees deberían traerlo de regreso por la misma razón por la que lo contrataron: su temperamento. Hal Steinbrenner y el gerente general Brian Cashman deberían volver a firmar a Boone con un contrato a corto plazo (digamos dos años con una opción de club por un tercero) con el gran entendido de que si un título de la Serie Mundial no está asegurado en esa ventana, él se habrá ido.

Boone dijo que no ha tenido ninguna conversación con su empleador sobre un nuevo contrato.

“Me encanta estar aquí”, dijo. «Me encanta trabajar con este grupo».

Cuando se le preguntó si sentía que ser despedido sería injusto, Boone dijo: “Veremos qué sucede en ese frente. Pero pase lo que pase, estoy en paz y sé que puedo mantener la cabeza en alto».

Si, el puede. Después de ir 4 de 4 en apariciones en postemporada en un deporte que trata 4 de 4 en cualquier cosa como un logro del santo grial, Boone no merece que lo dejen ir. Aunque no ha hecho ningún viaje a la Serie Mundial, y aunque tres puestos de comodín y un título de división no están a la altura de los estándares de los Yankees, sus pros aún superan sus contras.

Empiece por su historial. Boone es solo el segundo mánager en la historia del béisbol en llegar a la postemporada en sus primeras cuatro temporadas (Mike Matheny es el otro), y su única apuesta seria por llegar a la Serie Mundial, en 2019, fue frustrada por un equipo (los Astros) que muy posiblemente hizo trampa para vencer a la suya.

Boone ha promediado 98 victorias en sus tres temporadas de 162 juegos. En la lista de todos los tiempos de los Yankees, su porcentaje de victorias (.601) lo coloca justo detrás de Joe Torre (.605) y por delante de Miller Huggins (.597), Billy Martin (.591) y Joe Girardi (.562). Girardi se perdió la postemporada tres veces en un lapso de cuatro años, pero mantuvo su trabajo. Más tarde perdió ese trabajo porque Cashman pensó que había una desconexión entre Girardi y los jugadores jóvenes prominentes del equipo.

El gerente general fue a buscar un comunicador con un toque más ligero, alguien que pudiera reducir la presión arterial de su equipo en el mercado de la hipertensión por excelencia. Entra Boone, la agradable encarnación del frío californiano. Ganó 203 juegos en sus dos primeras temporadas, pero no pudo poner fin a lo que los fanáticos de los Yankees describen como su «sequía» de títulos. (Es posible que quieran consultar con los fanáticos de los Jets y los Knicks para conocer la verdadera definición de sequía).

Así que ahora, desde los tejados de toda la ciudad, los fanáticos pedirán la cabeza de Boone. Steinbrenner no debería dársela.

Que los Yankees superaron una serie de derrotas desgarradoras durante la temporada y ganaron el juego ultra estresante del domingo contra los ultraduros Rayos en el noveno para clasificar a los playoffs, dijo algo sobre su resistencia y su entusiasmo por jugar para un dirigente que nunca perdió el equilibrio en un año tumultuoso.

El lunes, Boone habló de una «cualidad de maquillaje que creo que debes tener como club si vas a sobrevivir a la inevitable rutina de la temporada de las Grandes Ligas».

Boone tiene ese maquillaje, un maquillaje de Joe Torre. A pesar de lo que pasó en Fenway, se ha ganado otra oportunidad. Cuando te vas de 4-4 en béisbol, te mereces la oportunidad de jugar de 5-5.