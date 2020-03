El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, dirigirá esta noche “un importante mensaje al país” por una vasta red de televisión, radio y plataformas digitales, informó su equipo de comunicaciones.

El candidato que las encuestas registran como puntero para ganar las elecciones presidenciales, hablará a partir de las 9 de esta noche través de Teleantillas Canal 2, An7 (a las 10:00 PM) Color Visión Canal 9, Telesistema Canal 11, Telecentro canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional, CDN Canal 37, Canal Del Sol, Canal 6, Cinevisión Canal 19, desde Santiago por Teleunion Canales 16 Y 20 y Teleuniverso Canal 29, Megavision Canal 43, Super y Tv 55 Canal 55, Ctt Canal 56.

Además, estará siendo transmitido por Facebook, Instagram y Twitter, plataformas digitales en las que el líder político tiene activa presencia en las redes sociales.

Igualmente por Telemilenio Canal 36, Fuego Tv Canal 40, Delta Tv Canal 50 , Telenord , desde San Frncisco de Macotís y toda la región del Cibao, Orbit Tv (Santo Domingo Oeste), Telecable Dominicano (Santo Domingo), Ready Tv Telecable Central, región del Cibao), Televiaducto (Región Del Cibao), Telecable Banilejo, provincia Peravia y Sur Tv Barahona.

El mensaje será transmitido por canales de cable de 72 municipios del país, y en radio a través de Ritmo 96 Fm, en Santo Domingo y desde Santiago por Clave 95.9 Fm, Amistad 101.9 Fm, Matrix 104.7 Fm, Suave 107 Fm, Radio Libertad 1590 AM, Radio Unica 1560 AM.

También por Radio Dial 670 AM, San Pedro de Macorís y Región Este, Sultana 99.5 Fm, y para Barahona y la región Sur Palma 90.7 Fm, Sur, Emociones 97.9 Fm, La Mega 105.1 Fm, Enamorada 99.9 Fm, Radio Barahona 970 Am, Radio 14-10, 1410 am, Vibra Radio Deportiva 1470 AM.

Desde Azua Cosmos 99.1 Fm y Radio Caracol 1200 Am, desde Bahoruco y la región Sur Escala 106 Fm y Radio Neyba, y desde Independencia y región sur Pesá 92.3 Fm, Enamorada 107.1 Fm, y Radio Jimani 1100 Am. A esa lista se adicionarán las estaciones de radio de los grupos Telemicro y RCC Media.