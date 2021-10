Abridores de Houston han sido un desastre

BOSTON – Al necesitar un comienzo competitivo del derecho José Urquidy para ayudar a aliviar la carga de un bullpen que acarreó demasiado peso en los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Astros tuvieron que pasar por un desastre. .

Urquidy no pudo escapar de la segunda entrada, cediendo un grand slam a Kyle Schwarber, el tercero de Boston en dos juegos, que culminó con un puñetazo en la cara de seis carreras cuando los Medias Rojas lograron una segunda victoria consecutiva. 12-3, sobre los Astros el lunes en el Juego 3 para tomar una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete.

«Quiero decir, cuentan como una derrota», dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. “Volvemos y ganamos el martes, la serie está igualada. Quiero decir, no te gusta. No estoy muy contento por eso, pero tienes que tirar este porque no puedes traer este o el último hasta mañana. Y entonces, como dije, no te gusta esta noche, pero el sol saldrá por la mañana».

En la serie de postemporada con el formato actual 2-3-2, los equipos que ganaron el Juego 3 en casa para tomar una ventaja de la serie 2-1 han ganado la serie 27 de 44 veces (61 por ciento). Esto excluye 2020, cuando la LCS y la Serie Mundial estaban en sitios neutrales.

Los abridores de Houston han durado apenas cinco entradas y un tercio, registrando una efectividad de 20.25 en tres juegos de la SCLA, lo que debería hacer que los Astros se sientan afortunados de estar solo 2-1 abajo. El bullpen ha cubierto 20 entradas y dos tercios (4.79 de efectividad) en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y se estirará nuevamente en el Juego 4 con Zack Greinke en el montículo. El veterano derecho lanzó por última vez una entrada en relevo el 10 de octubre, pero no ha comenzado un juego en un mes, haciendo 68 lanzamientos en cuatro entradas el 19 de septiembre.

«Le estás pidiendo a todos que hagan probablemente mucho más de lo que les pedirías que hagan, múltiples entradas, días seguidos», dijo Baker. «Sabes, necesitamos algunos ceros durante un período prolongado, y con suerte lo conseguiremos mañana».