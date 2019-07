Santo Domingo.- El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adriano Espaillat reafirmó a su llegada al país que República Dominicana es un país seguro para los turistas, contrario a la campaña que mantienen medios de comunicación estadounidenses de que el destino quisqueyano no ofrece seguridad a sus vacacionistas.

Espaillat, quien es representante del estado de New York, manifestó que muestra de esa seguridad, es que llegó a su país como turista, con la confianza de encontrarse con la alegría, calidez y sonrisa que ofrece el dominicano al extranjero, y de disfrutar de la amplia diversidad de atractivos como sus hermosas playas, ríos y montañas.

Espaillat, quien fue abordado sobre la solicitud hecha por el senador demócrata Chuck Schumer de que se investiguen a profundidad las muertes de turistas estadounidenses en país, dijo que se comunicó con el legislador donde ambos acordaron elaborar en conjunto un documento en apoyo al turismo dominicano.

Expresó que el senador demócrata por Nueva York le comunicó que está consciente de lo que significa el turismo para los dominicanos como su principal sostén de la economía y como un importante aportador de empleos.

Al arribar la tarde de este lunes en el vuelo 509 de Jet Blue procedente desde Nueva York, el congresista dominicano manifestó que vino invitado por la embajadora estadounidense en el país, Robin Bernstein, y que aprovechará para reunirse con funcionarios gubernamentales, ejecutivos de la industria del turismo y representantes de la Embajada de Estados Unidos en Quisqueya, para asegurar el apoyo continúo a la industria y la protección de los turistas estadounidenses en este país caribeño

Valoró lo positivo y fructífero encuentro con el ministro de Turismo, Francisco Javier García en la ciudad de Nueva York, donde trató puntos importantes del turismo dominicano y su liderazgo en la región.

Espaillat, quien rechazó la campaña que sostienen medios de comunicación estadounidenses sobre las supuestas muertes misteriosas en zonas turísticas del país, indicó que una prueba palpable de esa seguridad es el informe del Departamento de Estado norteamericano, en el que indica que el número de muertes de turistas estadounidenses ha sido menor que en otros años en el país caribeño.

Descartó asimismo que existan evidencias de la existencia de una campaña en contra de nuestro turismo y que lo más importante es “destacar lo positivo de nuestro destino, la calidez y sonrisa que brinda el dominicano al turista”.

“Es todo lo contrario, no ha habido nada irregular, cualquier turista que fallece en cualquier país del mundo es una tragedia, y se debe asegurar qué sucedió, pero no creo que el país es inseguro, o que no ofrece la seguridad que deben tener los turistas cuando llegan al país”, precisó el congresista.

Espaillat explicó que fue invitado por Berstein para asistir al evento “Vamos pal Play”, con la participación de ex peloteros de Grandes Ligas, a efectuarse este martes 2 en el Estadio Quisqueya, actividad con motivo de las celebraciones de la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica este jueves 4 de julio.