ADRIS DE LEON

El refuerzo armador del club San Lázaro, Adrís de León, exclamó ayer que “hemos hecho las cosas correctas, por eso han sido estas dos victorias seguidas, y vendrán más”.

“No es que yo llegué y por eso hemos ganado, es que estos muchachos han subido sus adrenalinas y juegan con más decisión y entereza”, argumentó el miembro de la selección nacional de baloncesto.

De León ha sido una fuente de inspiración lazareña, combinado que ayer le ganó 102-93 al conjunto de Mauricio Báez, en el primer encuentro de la doble jornada de la serie semifinal -todos contra todos- del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, que está dedicado al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín) y en opción a la Copa Ciudad de Santo Domingo.

De León declaró que “si me motivaron cuando yo entré al equipo, puede ser, pero a mi entender ellos mismos son los que han hecho que las cosas fluyan positivamente para el equipo de San Lázaro”.

“Digo que ellos mismos son los héroes de las dos victorias, porque yo ni siquiera me he aprendido ni adaptado a los esquemas de juego del dirigente Julio Duquela, he hecho las cosas por iniciativas propias y el coach me posibilita eso, y poco a poco nos acoplamos”, explicó Adrís de León.

Sus 24 puntos significaron la mayor cantidad de puntos de un jugador del club San Lázaro, equipo que consiguió su segundo triunfo seguido del round robin, y un revés, logrados en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Al ritmo de Adrís va la escuadra de Jobo Bonito que se mete en pelea en unos playoffs que llegaron a la mitad, de un total de seis juegos para cada equipo involucrado.

De León contó con el apoyo de Orlando Sánchez con 16 puntos y cinco rebotes, Adonys Henríquez también logró 16, Jaleel Andele 14 y atrapó seis balones y Bernardo Polanco 13 y ocho capturas.

El Mauricio se encuentra en una situación delicada con su 0-3, cuando aún le restan tres partidos por disputar y matemáticamente le queda chance de seguir en pelea por una de las dos plazas a la ronda final.

Los mauricianos contaron con 54 puntos de su 93 que anotaron entre los hermanos Suero, Juan Miguel con 29 y Gerardo tuvo 25 tantos. El pequeño de los Suero agregó nueve rebotes y cinco asistencias.

El refuerzo norteamericano Robert Glenn logró cifras dobles de 11 puntos y 16 rebotes, y Ronald Ramón tuvo 10 unidades.