La merenguera típica Raquel Arias se retiró por un tiempo de “las cosas del mundo” para dedicarse exclusivamente a las de Dios. Recibió ofertas millonarias para tocar algunas fiestas, tras el éxito de su tema Dulce amor, y la rechazó porque entendía “no era el tiempo de Dios”.

Una vez más retorna a la música secular, esta vez con un nuevo sencillo titulado Aficiá de ti, que según explicó a Que pasa “me puso en lo que no estaba”.

“Se me hicieron muchas propuestas con el merengue ‘Porqué te fuiste dulce amor’, que apesar de que tenía muchos años de grabado, se pegó una versión en vivo el año pasado”.

Dijo que tuvo ofertas hasta de 20 millones de pesos, pero las rechazó, porque no sentía hacerlo.

“Entiendo no era el tiempo Dios y muchas veces las cosas no se hacen a la ligera ni por fiebre, se hacen para que duren y queden bien”,

Señala que Aficiá de ti la puso en lo que no estaba, “porque yo estaba envuelta en lo que es mi ministerio, escribí este tema y la misma gente es que lo ha sonado. Es como si me hubiesen empujado, porque cuando salió el tema yo misma me sorprendí por la aceptación tan fuerte de gente con lágrimas en los ojos, es como una emoción”.

Indicó que por este nuevo éxito y nuevo renacer de Raquel Arias han surgido nuevas ofertas tocando muchas fiestas, sobre todo privadas, algo que nunca había visto en todos sus años de carrera. “Es como tocar una fiesta y de una vez te llaman para la otra”.

Al ser cuestionada sobre las críticas que de seguro han surgido por regresar a tocar música secular, señaló: “No me da miedo que la gente me critique por volver a interpretar música secular, estoy segura que las personas que me critican no me conocen, y a mí me gustan las críticas, porque eso me ayuda a crecer y a dejar cosas, porque a veces nosotros como somos artistas no aceptamos la opinión o sugerencias que nos da el público y yo pienso que el público debe ser escuchado y respetado y hay que coger y dejar”.

En cuanto a sus compañeros de la iglesia dice que ellos han sido de gran apoyo en esta decisión, y se lohan manifestado.

Nuevo disco

Raquel Arias está preparando un nuevo disco en el que estará incluído Aficiá de ti, y un featuring con el maestro Ramón Orlando, del cual no quiso dar muchos detalles.

EL DATO

Gira a EU

Raquel Arias se prepara para iniciar una gira en noviembre por diferentes ciudades de los Estados Unidos, bajo la empresa Alberto Cruz Management. Dice que a través de este nuevo renacer han surgido propuestas para tocar en Japón, Italia y México por lo que se prepara para llevar su música a esos lugares.