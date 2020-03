La confirmación del primer caso de covid-19 en República Dominicana ha disparado todas las alarmas no solo de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que desde hace más de un mes siguen un protocolo internacional para evitar la entrada de personas infectadas al país; sino también de la ciudadanía que temiendo lo peor empiezan a tomar sus propias medidas.

Haciendo caso omiso al llamado de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que piden a no alarmarse y a solo llevarse de las informaciones emanadas de esa institución miles, de personas han acudido a farmacias y boticas populares (farmacias del pueblo) en procura de la compra de mascarilla y geles antibacteriales.

Ahora bien, ¿Qué tan efectiva son las mascarillas en estos casos? Informaciones colgadas en Internet por especialistas en el tema coinciden, en que aunque se usen como prevención, las mascarillas por sí solas no evitan la propagación del virus de influenza.

Explican que las medidas de higiene básicas como lavarse las manos, usar y desechar los pañuelos al estornudar, y desinfectar las superficies de las cosas que tocamos son la clave para evitar la transmisión de la infección.

Según el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, la institución apoya a quienes quieran utilizar mascarillas si eso los hace sentirse más seguros, pero aclaró que no usarla no representa ningún riesgo de contagio para las personas sanas.

Origen de mascarillas

Una mascarilla quirúrgica está diseñada de dentro a fuera (exhalación), para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación del paciente o de la herida.

Fue inventada por el cirujano francés Paul Berger, cuando en octubre de 1897 uso por primera vez algo muy parecido a la mascarilla quirúrgica como la conocemos en la actualidad. El sabía que al hablar se lanzaban pequeñas gotitas de saliva con la presencia de microorganismos que podían infectar a los pacientes.

Se agotan

En un recorrido realizado por un equipo de este diario se pudo comprobar que solo en dos farmacias, de 10 de las visitadas había mascarillas, y su precio se había incrementado de 12 a 15 pesos, pero en ningunas de ellas había ningún tipo de gel antibacterial.

La situación no fue nada distinta en las boticas populares, de cinco que fueron visitadas ninguna tenia mascara. Aunque al decir de los vendedores

En los últimos días se han incrementado las ventas de todos los fármacos antigripales, a tal punto que han controlado la cantidad de venta por individuo.

Cómo evitar covid-19

Lo primero que hay que tener muy presente es la higiene, principalmente lavándose las manos con agua y jabón o usar algún líquido antibacterial. Con las manos se tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus.

Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede contraer el covid-19 e infectar a más personas. Los virus se transmiten con mayor rapidez gracias a los fómites, que son los objetos inertes que pueden contaminarse con saliva o fluidos contaminantes.

Diariamente los seres humanos tocan, botones de ascensores, computadoras, tubos del metro, pasamanos de escaleras, candados, manubrios de carros, puertas, carritos de supermercados, etc. son decenas de objetos que se tocan fuera del hogar que pueden ser reservorios de virus. Al no limpiar las cosas de usos, o no lavarse las manos al entrar en contacto con al animal o con una persona infectada, estos objetos podrían contagiarlos de alguna enfermedad.

UN APUNTE

Especulan

En busca de ganarse algún dinero extra particulares se han dedicado a comprar cajas de mascarillas las cuales ofertan de manera detalladas en algunos centros de salud. Esta acción fue verificada ayer el en Hospital Francisco Moscoso Puello.

EL DATO

Mortalidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad del covid-19 es de alrededor un 2%, mientras que el de la gripe común es del 1%. Además han explicado que éste afecta principalmente a personas que tienen otras afecciones de salud.