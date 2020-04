Al Kaline Bate y guante de Cooperstown

- Publicidad -

Traducción de ROOSEVELT COMARAZAMY

DETROIT (Del Free Press) – Al Kaline, quien en una vida larga y única con los Tigres de Detroit pasó de ser un joven campeón dtte bateo a miembro del Salón de la Fama a distinguido ciudadano mayor, murió el lunes por la tarde en su casa en Bloomfield Hills. Tenía 85 años.

La causa de la muerte no estaba disponible de inmediato. John Morad, un amigo cercano de la familia, confirmó la noticia a Free Press después de hablar con el hijo menor de Kaline, Mike. Su salud había estado disminuyendo durante el año pasado.

A Kaline le sobreviven otro hijo, Mark, y su esposa, Madge Louise Hamilton.

«Uno de los jugadores más distinguidos y condecorados en la historia del béisbol, ‘Mr. Tiger’ fue uno de los más grandes en usar la ‘D’ gótica», dijeron los Tigres en un comunicado el lunes. «El miembro del Salón de la Fama ha sido un pilar de nuestra organización durante 67 años.

«Nuestros pensamientos están con Louise, la esposa del Sr. Kaline, y su familia ahora y para siempre».

En 22 temporadas con los Tigres, la mayoría de ellos como un excelente jardinero derecho, Kaline jugó en más partidos y conectó más jonrones que nadie en la historia del club, y compiló un currículum de bateo solo superado por Ty Cobb.

Pero mientras Cobb fue ampliamente vilipendiado por su amargura y maldad, Kaline fue respetado por su elegancia en el campo y su gracia fuera del campo.

Por lo tanto, Kaline tiene un fuerte reclamo como el Tigre más distinguido de todos.

Albert William Kaline nació en una sección pobre trabajadora de Baltimore el 19 de diciembre de 1934. Su padre hacía escobas. Su madre fregaba los pisos. Cuando Kaline recibió un bono de firma de $ 35,000 de los Tigres en 1953, pagó la hipoteca de la casa de sus padres y pagó una operación ocular para su madre.

«Siempre me ayudaron», dijo. “Sabían que quería ser un jugador importante, e hicieron todo lo posible para darme tiempo para el béisbol. Nunca tuve que tomar una ruta en papel ni trabajar en una farmacia ni nada.

«Yo simplemente jugué a la pelota».

Firmó con los Tigres la mañana después de graduarse de la escuela secundaria e hizo su debut en las Grandes Ligas una semana después. Nunca jugaría en las menores. Nunca usaría ningún uniforme excepto el de Detroit.

Kaline tenía 39 años cuando jugó su último desafío, en 1974. Días antes de que terminara su carrera, había alcanzado una de las mesetas más apreciadas del béisbol cuando registró su hit número 3.000.

Pero terminó con 399 jonrones, y en el último día de su carrera, dejó el juego de final de temporada faltando varias entradas.

Pero las estadísticas nunca capturaron cuán especial era Kaline. Al igual que Joe DiMaggio de los Yankees y Stan Musial de los Cardenales, encarnó la belleza del juego y se convirtió en un monumento vivo de lo elegante que podía jugarse.

Los votantes del Salón de la Fama no parecían molestos porque Kaline no golpeó 400 jonrones. En su primer año de elegibilidad, fue elegido con el 88% de los votos por los escritores de béisbol, muy por encima del 75% requerido para la inducción.

Sin embargo, el humilde Kaline dijo que estaba «conmocionado» cuando supo que había sido elegido. Después de la clase inicial del Salón de la Fama en 1936, solo nueve jugadores antes que él fueron elegidos en su primer año en la boleta, una lista de luminarias de diamantes que incluía a Musial, Ted Williams, Willie Mays, Mickey Mantle y Jackie Robinson, pero no DiMaggio, Cy Young, Hank Greenberg y Yogi Berra.

Kaline es uno de los seis Tigres con una estatua detrás de la cerca del jardín izquierdo-central en Comerica Park.