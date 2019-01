NUEVA YORK, EE.UU.- La entidad “Prensa & Comunidad” (Prenco) alerta a los dominicanos en esta ciudad a conocer sobre las subvenciones de hasta 90 mil dólares a pequeños comerciantes por parte de “NYC Love your Local”, una dependencia del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, para ayudar a continuar brindando trabajo, bienes y servicios en nuestros vecindarios.

También para obtener un empleo como chófer de camión en la cadena de supermercado Walmart por hasta la misma cantidad de dinero anualmente.

El periodista Ramón Mercedes, presidente de Prenco, hablando a nombre de la dirección ejecutiva, indicó que para los dominicanos, y otras etnias, con pequeños negocios en la urbe (bodegas, barberías, salones belleza, tiendas y restaurantes, entre otros) obtener dicha subvención, que será hasta el próximo tres de febrero, no debe tener violación de ninguna ley, norma o regulación federal, estatal o local.

Las empresas alimentarias deben tener una calificación de letra A o B; el negocio debe tener un mínimo de tres años; no operar una franquicia; debe alquilar la ubicación actual de la operación de una entidad o individuo que no esté afiliado con el solicitante; no debe adeudar ningún impuesto federal, estatal o municipal, y no debe estar en mora en los pagos adeudados para resolver juicios o embargos.

Asimismo, las licencias o permisos requeridos relacionados con el negocio deben ser actuales, y debe documentar que ha experimentado al menos un aumento del 5% en los costos directamente relacionados con la operación en un espacio comercial alquilado dentro de los 10 años anteriores, entre otras cosas. Visitar:https://loveyourlocal.cityofnewyork.us/apply-for-a-grant/?utm_source=Google

Para obtener el empleo en Walmart como chofer de camión los solicitantes deben tener un historial sin multas y al menos 30 meses de experiencia conduciendo este tipo de vehículo durante los últimos tres años.

La empresa contrató el año pasado unos 1400 camioneros y espera contratar este año cientos de ellos, informan medios estadounidenses, especificó Mercedes.

Aquellos interesados pueden aplicar a través del portal www.careers.walmart.com

Prenco es una organización cuyo lema reza “luchando por el interés colectivo hispano en EE.UU”. Entre los directivos figuran, a parte de Mercedes, David William, Francis Méndez, Alberto Jiménez, Manuel Ruíz, William Jiménez, José Rodríguez, Ramón Burgos, Félix Grant, y Rafael Díaz, entre otros.