Amed Rosario está muy por delante de lo previsto.

En la victoria del miércoles 7-0 sobre los Gigantes con un jonrón de tres carreras, el campocorto de los Mets bateó su séptimo vuelacerca de la temporada.

El año pasado, Rosario no conectó su séptimo jonrón hasta el 25 de agosto (122 juego).

“Sabemos que tiene muy buen poder. Está empezando a llegar realmente bien”, dijo el manager Mickey Callaway. “Tiene la oportunidad de tener más de 20 jonrones por temporadas. Creo que es probable que incluso sea capaz de más de eso, solo desde el lado del poder. “Este enfoque le permite cuadrar la bola un poco más y golpear la bola fuera del parque”.

Con dos en juego, y los Mets liderando 2-0 en la cuarta entrada, Rosario tomó una bola rápida 3-1 de Tyler Beede al jardín central derecho. Viajó a 417 pies y tenía una velocidad de salida de 105.9 mph.

Después de batear solo nueve jonrones en su primera temporada completa, el jugador de 23 años dijo que su enfoque para conducir al campo opuesto ha mejorado dramáticamente su confianza.

“Ahí es donde está mi enfoque cada vez que voy al bate. Creo que eso es lo que he estado haciendo muy bien este año ”, dijo Rosario. “Creo que he podido utilizar todo el campo. También me ha ayudado con mi control de la zona de strike. Simplemente dejé que la pelota se profundice un poco para poder aprovechar todo el campo””.

En el segundo juego de regreso de una lesión en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera de juego 12 juegos, Jeff McNeil se fue con 3 de 5 con una carrera anotada, abriendo el juego con un hit por segunda noche consecutiva.

UN APUNTE

Imponente

Jeff McNeil lidera a los Mets con 19 juegos de múltiples hits esta temporada,

y 13 juegos de tres imparables en su carrera, marcando el mayor número en la historia de la franquicia en 111 partidos.