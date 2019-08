KANSAS CITY, Mo. El béisbol es un juego loco. Especialmente cuando juegas en un equipo terrible.

El final de la séptima comenzó con el campocorto Amed Rosario en el jardín izquierdo para los Mets, y aunque fue un momento nervioso para Rosario, que nunca antes había jugado en el jardín en un partido, los Mets no estaban nerviosos.

Eso es porque estaban cómodamente insensibles, después de haber anotado seis carreras en la parte superior de la entrada para convertir un déficit de una carrera en una ventaja de cinco carreras mientras los Mets lograban una victoria de 11-5 sobre los miserables Reales el domingo en el Kauffman Stadium. , tomando dos de tres en la serie.

Un barrido hubiera sido bueno, pero después de perder el primer juego el viernes por la noche, los Mets tomarán lo que puedan, sabiendo que regresan a la parte de las Grandes Ligas de su calendario el martes en el Citi Field contra los Indios.

Esta fue una victoria de regalo, como todas las victorias de los Yankees contra los Orioles .

“Rosey es ridículamente atlética”, dijo el toletero Pete Alonso, quien estableció el récord de novato de la Liga Nacional en jonrones con su 40º en la novena entrada. “Hoy en una situación de pánico, cuando lo necesitábamos, pensé que lo hizo bien. Entonces, si alguna vez volvemos a tener una situación de pánico como esa, él hará el trabajo”’.

En esta etapa, cada victoria es enorme, y esta victoria encarna el enfoque de Next Me Up de los Mets. Rosario se vio obligado a irse a la izquierda porque JD Davis, que estaba lidiando con un problema en la pantorrilla, salió del juego por un corredor emergente en la parte superior de la entrada.

Davis entró como un bateador emergente en la parte superior de la séptima para Aaron Altherr

e hizo su trabajo, superando al cuadro interior de los Reales que anotó

a Todd Frazier para empatar el juego en 4-4.