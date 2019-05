SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, sostuvo que esa organización solamente va a renovar la confianza del pueblo dominicano si muestra cada día que tiene la capacidad de dirimir los conflictos y las contradicciones internas y puede unificarse, “asumiendo como bandera, no los intereses de ningún sector en particular, sino los intereses del pueblo dominicano; ese debe ser el elemento de unidad del partido”.

Durante un encuentro con dirigentes políticos y comunitarios de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, realizado en el Club Héctor J. Díaz, del Ensanche Espaillat, Navarro expresó que el PLD debe trabajar en unidad, pues es la organización más grande, la más poderosa y la que tiene mas méritos para renovar la confianza del pueblo dominicano.

Indicó que, igualmente, todas las comunidades que componen esa circunscripción deben garantizar la unidad entre todos, “unificando criterios para promocionar una candidatura donde ustedes, todos se vean reflejados” y esa es la candidatura de Andrés Navarro, el relevo confiable que el PLD va a llevar a la Presidencia de la República.

En esta actividad cientos de dirigentes de La ciénaga, Guachuita, Los Guandules, 27 de Febrero, Gualey, Espaillat, 24 de Abril, Simón Bolívar, Capotillo, La Zurza, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa María, Villas Agrícolas, Luperón, La Cañita, María Auxiliadora, entre otros sectores, les declararon su apoyo al precandidato.

Navarro aseguró que la circunscripción número 3 va a estar “alante alante con Andrés Navarro” porque él conoce el detalle de cada uno de estos barrios, no solamente porque ha estudiado su situación, sino porque la ha vivido por muchos años y precisamente sabe cuáles son las prioridades y necesidades de su gente.

Manifestó que ha asumido el reto de que en su gobierno, lo principal sea la familia dominicana, teniéndola como el centro de todas las políticas públicas que emprenda, a partir del 2020.

“Nuestro país debe ser entendido como una gran familia, por eso el gobierno que estamos construyendo va a ser el gobierno de la familia porque la familia va a ser el centro de nuestras acciones”, indicó.

También expuso que el gobierno que encabezará se enfocará en lograr que cada familia dominicana cuente con una vivienda propia, a fin de que tenga mayores oportunidades de desarrollo y mejore su calidad de vida. “El megaproyecto de nuestro gobierno va a ser la casa de cada familia dominicana porque es necesario que el centro de nuestra gestión sea la familia”, expuso.

Recordó que uno de los grandes temores de las familias de la circunscripción número 3, especialmente de los barrios que están a lo largo del río Ozama y del río Isabela es el el temor de un desalojo un día y quedarse sin donde vivir.

“Para esto vamos a desplegar el proyecto más grande que el país habrá visto en materia de vivienda y de desarrollo en nuestros barrios. Estoy preparado para eso. Voy a ser el primer Presidente arquitecto en la historia de República Dominicana, especialista en viviendas, particularmente en viviendas de los barrios. Todos ustedes conocen mi historia aquí en los barrios, los trabajos que hicimos años atrás preparando planes para el desarrollo”.

Planteó que, además, se centrará en la “casa grande” de todos los dominicanos que es nuestro territorio. “El gobierno que vamos a establecer va a ser el primer gobierno de la República Dominicana que va a estar concentrado en el territorio, allí donde vive la gente porque el territorio comienza en mi casa; ese es mi territorio más cercano y tenemos que garantizar que cada familia tenga su casa donde desarrollarse”.

Llamó a los presentes a apoyar su proyecto de Nación, para asegurar que él sea el candidato del PLD. “Si logramos eso, sepan ustedes que va a pasar a una nueva página de la historia el porvenir de estas comunidades”.

En el encuentro, la invocación a Dios estuvo a cargo del pastor Lauterio Peralta; las palabras de bienvenida, de Miguelina Pimentel, dirigente comunitaria; las palabras de la representación de la juventud, de Luis Parra y también habló Elin Rosario, ex regidora de la circunscripción 3.

Elin Rosario dijo estar feliz por compartir con el próximo Presidente de la República, Andrés Navarro, tras recordar que él vivió en ese territorio, en el sector Los Guandules y conoce cada cañada y callejón de esa circunscripción.

“Él es un hombre sensible, decente, cercano, un gran profesional, arquitecto, urbanista, sabe las carencias que tenemos aquí en este territorio que es donde vive más gente del Distrito Nacional. Desde hoy me declaro, no era peledeísta, pero desde hoy me declaro peledeísta; pero me declaro peledeísta sumándome al tercer PLD que representa el arquitecto Andrés Navarro, y me motivé porque Navarro me inspiró, me motivó, me impulsó. Este hombre con destrezas altamente extraordinarias es el hombre que nosotros necesitamos en nuestro país para impulsar el proyecto de Nación que necesita la República Dominicana”.

De su lado, Miguelina Pimentel leyó la semblanza del precandidato Andrés Navarro, valorando las diferentes funciones públicas que ha desempeñado con honestidad y eficiencia, y refirió que si lo hizo bien en esas instituciones “cuando sea Presidente, lo hará mejor”.

“Frente a la incertidumbre sobre quién debería ser el candidato del PLD, Andrés Navarro es quien tiene mayor posibilidad de crecimiento dentro de nuestro partido. Con su estilo conciliador es el precandidato con mejores condiciones para reunificar nuestro partido una vez terminadas las primarias. Andrés es el mejor precandidato para llevar al partido a un sexto triunfo electoral. Para tener un gobierno mas ético más transparente que recupere la confianza de la ciudadanía. Por su historia personal, formación profesional y trayectoria y vocación de servicio; con Andrés Navarro como Presidente, la República Dominicana se convertirá en el país de las Oportunidades”, expuso.

En el evento también estuvieron Euris Nova, presidente del Club Héctor J. Díaz; Hilario García, regidor, y Maritza Miranda, coordinadora del proyecto político de Andrés Navarro.