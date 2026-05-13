Antonio Marte critica acuerdo para recibir ciudadanos de otros países

Santo Domingo.- El senador Antonio Marte criticó este miércoles el acuerdo entre Estados Unidos y el Gobierno local, que permite el envío de ciudadanos de terceros países a suelo quisqueyano, por entender que “son personas que han cometido diferentes delitos”.

Marte, representante de la provincia Santiago Rodríguez, consideró que “los dominicanos tenemos que respetar el país”.

“Escucho que nos quieren enviar personas que en sus países no las quieren, entonces el zafacón de República Dominicana las tiene que recibir. Cómo puede ser que nos envíen delincuentes, cuando aquí tenemos tantos. Debemos respetar al país”, dijo.

El legislador habló en la sesión de este miércoles del Senado.

Contra el acuerdo

El acuerdo ha recibido duras críticas de algunos sectores, que consideran que el mismo no beneficia al país y que pone en riesgo la débil seguridad ciudadana.

En República Dominicana se ha registrado un aumento de la delincuencia en los últimos años, mientras, el Gobierno promete frenar ese mal social, sin resultados positivos.

Este miércoles, el ministro de Exterior, Roberto Alvarez, aseguró que las personas que lleguen repatriadas desde Estados Unidos “solo permanecerán unos días en el país”.