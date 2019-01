NUEVA YORK, EE.UU.- “En la RD se necesita hacer una revolución económica, cambiar el modelo totalmente, transformarlo, no puede seguir el clientelismo ni el que concentre la riqueza, es inviable; tiene que ser un modelo económico totalmente diferente”, expuso el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, en su conferencia dictada el pasado domingo en el Alto Manhattan.

Sostuvo que en el 1996 cuando el PRSC dejó el poder también dejó una deuda de 3,100 millones de dólares y en el 2019 ya es de 41,471 mil millones, y si como dijo un peledeista que van a gobernar hasta el 2044, serían 26 años más, lo que significaría 40 ó 50 mil millones más en préstamos. “¿Y el país está en capacidad de asimilar eso? ¿Hacia dónde vamos? -se preguntó-, por eso es que hay que hacer un cambio radical”, dijo.

“El crecimiento económico en 50 años no se ha reflejado en el pueblo dominicano; hay datos muy reveladores de nuestra realidad, y es que más del 50 % de la juventud dominicana quiere irse del país. ¿Y si hay tanto bienestar y crecimiento, por qué se quieren ir?” Se preguntó nuevamente.

Explicó que no es solo por seguridad, también por la equidad, la falta de oportunidades.

“Este modelo económico está en la víspera de colapsar y los gobiernos no están invirtiendo necesariamente en el desarrollo del país; por ejemplo, la tasa de inversión pública en RD en el 2014-2016 fue de apenas 2.5 del Producto Interno Bruto (PIB), y dicen que RD es el que más crece de la región de américa latina, y de países más pobres que nosotros fue de 4.5; entonces las cosas nuestras no marchan bien como la quieren pintar algunos, marchan bien para ellos”, precisó.

Reiteró que han incrementado en los últimos 22 años la deuda a 41,471 millones de dólares, que significa el 53 % del PIB, ¿de dónde se va a pagar?, ¿cómo se va a pagar? si siguen en lo mismo”, expresó Antún Batlle.

Dijo que el presupuesto diseñado para el 2019 se financiará en gran parte buscando préstamos para pagar préstamos, pagar intereses, ninguna nación, ninguna empresa, ninguna persona, ninguna familia puede progresar si gasta más de lo que percibe.

“La población más pobres apenas recibe un 4,7 del total de los ingresos del país, lo otro va para un grupito reducido; cuando el PRSC gobernaba iba el 20 % y de eso hace solo 22 años”, manifestó.

Dijo que de las 26 presas construidas en RD, 24 fueron hechas por el PRSC, todas con recursos propios, lo que quiere decir que la aplastante mayoría de nuestro país no disfruta de esa riqueza, porque un reducido grupito de malos dominicanos se la lleva. “Y no hablo de los políticos solo, es una complicidad entre empresarios, políticos, periodistas, porque el paganismo se apoderó de la nación dominicana, en RD lo que importa es tener y no ser”, sostuvo.

El dirigente político ofreció la charla “Rol de los Dominicanos de Ultramar, en el Desarrollo de la Economía y Soberanía Nacional” ante unos 200 dominicanos, entre ellos profesionales, empresarios, políticos, líderes comunitarios, bodegueros y ciudadanos comunes, entre otros.