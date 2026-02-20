Aplazan para el 4 de marzo audiencia contra Ricardo Antonio Pellerano por presuntas amenazas a su hermano

Santo Domingo.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 4 de marzo la audiencia de la acción judicial que se sigue contra los hermanos Pellerano Paradas, por presuntas amenazas de muerte y agresión física surgidas en el contexto de un conflicto familiar.

En el expediente figuran como partes Carlos Daniel Pellerano Paradas, en calidad de querellante, y Ricardo Antonio Pellerano Paradas, como imputado.

La confrontación inició en abril de 2025, a partir de una querella por un incidente que, según la denuncia, ocurrió el 19 de marzo de ese mismo año, al finalizar una asamblea general de accionistas de un grupo empresarial celebrada en Santo Domingo.

De acuerdo con el documento acusatorio, Carlos Daniel Pellerano Paradas alegó haber sido víctima de amenazas de muerte y agresión física por parte de su hermano. Tras la evaluación preliminar de los elementos aportados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo medidas de protección, entre ellas una orden de alejamiento a favor del denunciante.

El tribunal dispuso el aplazamiento el 4 de febrero de 2026, con el objetivo de otorgar tiempo a las partes para preparar sus respectivos medios de defensa.