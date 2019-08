LIMA (AP) _Cuatro años después de una pulseada electrizante que acabó con el largo reinado de Brasil, Argentina logró vencer a Cuba en tres sets en las finales de voleibol masculino de los Juegos Panamericanos de Lima.

Los argentinos doblegaron a los cubanos, para embolsillarse la presea de oro, con lo que son bicampeones hemisféricos. Jan Martínez Franchi consiguió 12 puntos, Nicolás Bruno añadió ocho y Argentina se impuso por 25-20, 25-17, 25-20.

Fue un duelo desigual, que contrastó con el dirimido en cinco parciales hace cuatro años en el Centro de Convenciones de Toronto. En aquella ocasión, Argentina cortó una racha de dos oros consecutivos a su clásico rival brasileño y subió a lo más alto del podio del voleibol de hombres, algo que sólo había conseguido como local en Mar del Plata 1995.

Ahora, la albiceleste llegará a Santiago de Chile 2023 como bicampeona defensora.

Más temprano, Brasil doblegó a Chille en tres sets y se quedó con la medalla de bronce.

Oro en basket

Argentina consiguió algo que se le había negado casi durante un cuarto de siglo, que abarcó la época de su “Generación Dorada”. Y se declaró lista para disputar el Mundial.

Luis Scola anotó 28 puntos, en tanto que Facundo Campazzo añadió 10 y repartió 12 asistencias, para que Argentina vapuleara el domingo 84-66 a Puerto Rico, con lo cual obtuvo el oro de los Juegos Panamericanos, que no conquistaba desde que fue local en Mar del Plata 1995.

No es que a la Albiceleste le hubiera faltado un laurel panamericano para jactarse de algo. Después de aquella justa de hace 24 años, el basquetbol argentino escribió sus páginas más gloriosas, incluido el oro olímpico de Atenas 2004. Y desde luego, los integrantes de aquel equipo ilustre no fueron visitantes frecuentes de los Juegos Panamericanos _muchos no los disputaron jamás.

Scola, como último integrante de aquella generación, estuvo en la cancha para guiar a la selección argentina en la final del domingo. El ala-pívot de 39 años, ex de los Rockets de Houston en la NBA, fue un vendaval al que Puerto Rico jamás pudo contener.

Lo que se viene es el Mundial que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China. Scola está confirmado como parte de la plantilla, para lo que podría ser su último gran desafío con una selección.

UN APUNTE

Manu Ginóbilli

El exnba Manu Ginóbili felicitó por su red social twitter al seleccionado argentino tras lograr la medalla de oro: “Felicitaciones Argentina! Campeón panamericano después de muuuuchos años. A disfrutarlo! (Y yo a dormir ya. Cansado de solo mirar!)”, tuiteó Manu.