Arozarena voló la cerca y corriendo las bases

ST. PETERSBURG, Florida – Randy Arozarena está de regreso en el modo de postemporada, con botas de poder y todo.

La estrella emergente del pasado mes de octubre, Arozarena produjo de inmediato en su regreso al escenario más grande del juego el jueves por la noche.

El jardinero de los Rayos voló alrededor de las bases para anotar una carrera en la primera entrada, pegó un jonrón al jardín izquierdo en la quinta entrada y, en su acto de playoffs más atrevido hasta el momento, logró un robo directo de home en la séptima entrada de la victoria de los Rayos por 5-0 sobre los Medias Rojas en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Tropicana Field.

Arozarena se convirtió en el primer jugador en dar jonrones y robar el plato en el mismo juego de postemporada, disparando a la multitud local de 27,419 en cada turno.

La estrella emergente de octubre del año pasado, Arozarena hizo una carrera impresionante hacia el plato para el primer robo directo del plato en la postemporada desde que Jackie Robinson lo hizo para los Dodgers de Brooklyn contra Yogi Berra y los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 1955, según la transmisión de FS1.

“Me di cuenta de que el lanzador no me estaba prestando atención. Así que pude tomar una ventaja lo suficientemente grande y poder tomar esa base”, dijo Arozarena a través de un traductor. «Es la primera vez que me robó el plato».

Arozarena también se fue profundo contra el derecho Nick Pivetta con las bases vacías en el quinto para su undécimo jonrón en 21 juegos de postemporada en su carrera.

Arozarena, un cubano de 26 años que aún califica como novato a pesar de establecer récords de postemporada con 10 jonrones y 29 hits en 20 juegos hace un año, coronó otra actuación emocionante al robarse el plato contra el relevista zurdo Josh Taylor para poner el marcador 5-0 en el séptimo.