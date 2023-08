Aseguran hay regocijo en Santiago por definición candidatura a alcalde Víctor Fadul

Santiago.- La militancia peledeísta ha reaccionado con alegría ante lo que aseguran era un secreto a voces, tras la renuncia del aspirante a la candidatura a la alcaldía en el municipio de Santiago de los Caballeros.

En ese sentido, Osvaldo Vargas, miembro del Comité Central del PLD, alto dirigente del municipio, indicó que «no sorprende la renuncia de Infante porque ya se iban a publicar varias encuestas donde él no pasaba de un 1% y por el contrario, el compañero Víctor Fadul, no solamente garantiza la simpatía de más de un 90% a lo interno del PLD para ser el candidato a alcalde, es que además, marca por encima de los aspirantes de todos los demás partidos».

«Sin lugar a dudas se despejan los caminos para que Víctor Fadul sea proclamado oficialmente como el candidato a alcalde de Santiago de los Caballeros por el PLD, y dicha proclamación la haremos en un acto contundente próximamente en la Arena del Cibao. Trabajaremos sin descanso para garantizar un triunfo como se lo merece nuestro próximo presidente, Abel Martínez en su territorio y como lo merece la gente de Santiago, porque Víctor Fadul continuará la transformación positiva que, desde la Alcaldía, ha logrado el compañero Abel», indicó Osvaldo Vargas a través de un comunicado de prensa.

El alto dirigente resaltó que Jeffrey Infante no tiene una vida partidaria dentro del PLD, a quien definió como un «funcionario agraciado de Obras Públicas, aspiró al Comité Central, perdió y fue puesto de dedo por la alta dirección del partido, no tiene un arraigo militante por lo que, no se lleva a nadie del PLD, por el contrario, su salida viene a armonizar los equipos de trabajo que hoy sienten regocijo porque finalmente se ha definido la candidatura de un peledeísta que ha forjado un liderazgo en base a entrega, a cercanía con la gente, como lo es Víctor Fadul, diputado por dos períodos consecutivos, joven destacado y con una gran visión de futuro».

«Desde ya hacemos el llamado a toda la militancia peledeísta a unificar esfuerzos, a trabajar sin descansos, llenos de alegría y determinación, convencidos de que tenemos el mejor candidato a alcalde. Santiago quedará en buenas manos por los mejores intereses de la ciudad corazón», aseguró Osvaldo Vargas.