En la escuela República Dominicana, su director reportó una asistencia del 80% de los alumnos./Foto Guillermo Burgos

Centros educativos de la capital reportaron hoy la asistencia entre 75 y 90 por ciento de la matrícula estudiantil, durante el inicio del año escolar 2025-2026 convocado por el Ministerio de Educación.

Durante un recorrido de El Nacional por varias escuelas básicas y liceos del Distrito Nacional, se observó una considerable presencia de alumnos en los actos cívicos del inicio de las clases.

Es el caso de los centros educativos Fidel Ferrer, República Dominicana, Juan Pablo Duarte y Mauricio Báez, donde fue notable la asistencia de estudiantes y la integración de profesores y padres.

Asistencia a clases en la capital alcanzó entre 75 y 90 por ciento al iniciar el año 2025-2026

En la básica Fidel Ferrer, siendo las 8:30 de la mañana, los niños y niñas del centro educativo entonaron el Himno Nacional Dominicano hasta la última estrofa. Su directora, Amarilis Camarena, calificó como un éxito la asistencia a clases.

«Hay una respuesta positiva. Aproximadamente está en la escuela un 80%. La utilería se entregó al 100% de la matrícula. Con relación a los cupos, nos hemos organizado para suplir la demanda de la comunidad», relató la directora.

Sin embargo, Winnie de la Rosa, quien tiene una niña de ocho años que pasó a 4to de primaria, señala que, aunque le entregaron útiles y parte del uniforme, le faltó el pantalón escolar.

Con otro niño en brazos y como otras madres, Winnie estuvo presente en el inicio de las clases de su niña, conversando con los maestros que impartirán la docencia durante todo el año escolar.

En el caso del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, el director Victorino Germosén, reportó una asistencia del 90% de la matrícula estudiantil, que es 849 estudiantes.

Asimismo, en la escuela República Dominicana, su director Junior Peralta, calificó el inicio de las clases como muy positivo. Al centro asistió alrededor del 80% de los alumnos.

De manera excepcional, en la escuela Mauricio Báez, madres comentaron que la entrega de útiles fue completa y que la dirección del plantel fue convocando a los padres, según el curso de los alumnos.

Sin embargo, padres consultados en los demás centros educativos, coincidieron en la entrega parcial de los útiles y uniformes escolares, pero valoran la organización que se ha producido en el inicio del año escolar 2025-2026.

Convocatoria

El Ministerio de Educación de la República Dominicana inició el año escolar 2025-2026 con actos simultáneos en los 122 distritos escolares.

Más de 2 millones de estudiantes fueron convocados a integrarse desde la mañana de este lunes a las aulas, junto a docentes, directores, personal administrativo y familias.

Frank pacheco

fpachecoenlinea@gmail.com