Astros a una victoria de avanzar a Serie de Campeonato

HOUSTON – La erupción burbujeó en las profundidades del Minute Maid Park durante gran parte del viernes por la tarde. Los Astros tuvieron tráfico en todas las bases contra los Medias Blancas, consiguieron un elevado de sacrificio, aprovecharon algunas bases por bolas y perforaron sencillos a través de agujeros abiertos en el infield.

Aun así, tenías la sensación de que la ofensiva con mayor anotación del béisbol tenía algo más. Tenías la sensación de que se avecinaba un gran swing. Tenías la sensación de que los Astros estaban a punto de estallar.

Los Astros hicieron precisamente eso en la séptima entrada, consiguiendo un doble de dos carreras de Carlos Correa y un jonrón de dos carreras de Kyle Tucker para coronar una explosión de cinco carreras y enviar a Houston a una victoria por 9-4 sobre los Medias Blancas en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Astros lideran la serie al mejor de cinco, 2-0.

«Ese es nuestro equipo», dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. “Quiero decir, este es un equipo de grandes entradas. A veces la gente se pregunta por qué no tocamos o por qué no damos toques suicida s o lo que sea, en lo que yo también creo, pero uno mantiene al otro equipo en el juego manteniendo al otro equipo cerca. Tenemos un equipo de grandes entradas. No siempre funciona, pero cuando funciona, funciona muy bien».

De los 87 equipos que tienen una ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco, 77 de ellos (89 por ciento) han ganado la serie. Los Astros intentarán barrer la serie cuando se dirijan a Chicago para el Juego 3 el domingo en el campo de tasa garantizada.

“Es una gran sensación”, dijo Correa. “Tenemos que mantener la concentración y ocuparnos de los negocios cuando vayamos a Chicago. Es un gran equipo, estamos jugando en el otro lado. Pueden hacer el trabajo en cualquier momento. No importa si tienen dos juegos abajo. Ellos se defenderán. Tenemos que mantener la concentración y tratar de conseguir una victoria más».

Antes de machacar en el séptimo, los Astros estaban trabajando en los conteos contra el abridor de los Medias Blancas Lucas Giolito, quien ponchó la tanda en la primera entrada, y consiguieron boletos, luchando contra un par de déficits. De hecho, las primeras cuatro carreras que anotó Houston fueron producto de bases por bolas, con Tucker y Chas McCormick impulsando carreras en la segunda y Yuli Gurriel perforando un sencillo de dos carreras con las bases llenas para empatar el juego en la quinta.

«Es una alineación que está muy equilibrada», dijo Gurriel. “Tenemos muchos muchachos ahí que realmente pueden batear en toda la alineación. Creo que la clave para nosotros hoy fue batear con corredores en posición de anotar, que es lo que nos ganó el partido”.

El juego estaba empatado a 4 en el séptimo cuando tres de los primeros cuatro bateadores de los Astros conectaron un sencillo contra el relevista Aaron Bummer, incluido un sencillo productor de Yordan Alvarez que puso a Houston adelante, 5-4. Los Astros lo abrieron de par en par contra Craig Kimbrel. Correa conectó un doble sobre la cabeza del jardinero derecho Leury García para anotar un par, y Tucker siguió con un jonrón hacia los Palcos Crawford Boxes para poner el 9-4 y llevar al Minute Maid Park en un frenesí.

“En primer lugar, Carlos tuvo un gran turno al bate”, dijo Tucker. “No traté de hacer mucho con él, solo traté de conectar la pelota hacia el otro lado donde fue lanzada y terminé con un jonrón. Fue enorme para nosotros poner un cinco allí”.

Las 52 carreras impulsadas de Correa en postemporada son la mayor cantidad en la historia de la franquicia y la séptima mayor cantidad de todos los tiempos. Solo está detrás de Albert Pujols (54) en la mayor cantidad de carreras impulsadas en postemporada entre los jugadores activos.

«Correa ha estado logrando hits aquí mucho antes de que yo llegara», dijo Baker. “Lo estuve viendo en la televisión. Esta es su época del año. No lo planeas, y no puedes contar con que Kimbrel salga así, ¿sabes a qué me refiero? Así que tómalos cuando puedas».

Los Astros ganaron los dos primeros juegos de la serie por cinco carreras y tuvieron 10 hits en cada juego. Están bateando .308 contra los Medias Blancas en la serie, incluyendo de 19-8 con corredores en posición de anotar. Los Medias Blancas se dirigirán a casa y tratarán de mantenerse con vida detrás del mejor récord en casa en la Liga Americana (53-28), mientras que los Astros necesitan una victoria más para alcanzar su quinta Serie de Campeonato de la Liga Americana consecutiva.

«No va a ser una serie realmente fácil en la que estemos todo el tiempo», dijo Gurriel. “Estuvimos abajo dos veces en el juego de hoy, pero lo importante es que no permitimos que eso cambiara nuestro estado de ánimo en el banquillo en absoluto. Fuimos capaces de mantener la sensatez y regresar y ganar el juego».