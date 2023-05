Atribuye crisis CC al “reparto” que hicieron partidos

El reparto que los partidos se han hecho de la Cámara de Cuentas para que favorezcan sus intereses es una de las consecuencias de la crisis interna del principal organismo fiscalizador de la República Dominicana, aseguró la coordinadora nacional de Participación Ciudadana, Lizzy Sánchez.

Consideró que del buen funcionamiento de la Cámara de Cuentas depende todo el sistema institucional del país.

“Entonces ese tipo de situaciones lo que ha traído como consecuencia son esas divisiones dentro de un órgano fundamental para controlar la corrupción y la impunidad. Ha habido un cierto reparto y hay funcionarios dentro del pleno de la Cámara de Cuentas que fueron inclusive empleados de una persona que está siendo sometida a la justicia por corrupción”, destacó.

Añadió que “entonces hay conflictos de intereses y eso se presta a que continuemos con la impunidad frente a casos de corrupción, entonces el Congreso tiene que tomar medidas porque fue el Congreso quien nombró”

Dijo que la Cámara de Cuentas es un órgano vital para el funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia, a la que también tiene que fiscalizar.

Planteó que la crisis que afecta el organismo fiscalizar tiene provocar una revisión de la ley 10-04 que creó la Cámara de Cuentas.

“Esta crisis necesariamente tiene que provocar una revisión total y profunda de la ley, donde se cree un verdades organismo independiente sin compromisos ni personales ni políticos, por lo menos compromisos conocidos. Yo creo que hay gente comprometida ahí, como creo que hay gente que no tiene compromiso, que quiere hacer un buen trabajo”, consideró Sánchez.

Para la dirigente cívica “de ahí depende toda la institucionalidad del país, toda la lucha contra la corrupción y la impunidad, cómo puede ser posible que el órgano encargado de auditar las instituciones del Estado no pueda hacer su trabajo”

“¿Cómo es posible que ahí no haya un personal técnico de altísima calidad especializado en hacer auditorías?. Ellos tienen que fiscalizar todas las instituciones del país, entonces si el órgano fiscalizar no cumple su rol por las razones que sean, las instituciones andan manga por hombros o van a seguir andando manga por hombros, o pudieran estar manga por hombro porque no hay quien lo fiscalice”, declaró.

Sánchez sostuvo que la Cámara de Cuentas no solo es vital para evitar la impunidad, sino también en la lucha contra la corrupción administrativa.

Dijo que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible.

Destacó que por tercera ocasión consecutiva, este importante organismo se ha visto afectado por situaciones internas y presiones externas que le impiden cumplir a cabalidad sus funciones.

Pacheco

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco depositó una resolución por secretaría del organismo para conformar una comisión que investigue la a la Cámara de Cuentas (CC).

Pacheco depositó dicha resolución junto al vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), diputado Ramón Bueno.

Agregó que, ante el pedido de varios sectores, incluyendo los senadores, para que se inicie un proceso contra la Cámara de Cuentas, se decidió investigar lo que sucede en ese organismo.