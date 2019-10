MINNEAPOLIS.- La oportunidad de ganar su primer anillo de Serie Mundial fue parte de lo que motivó al veterano dominicano Edwin Encarnación a firmar con los Indios por tres años antes de la campaña del 2017.

Pero en diciembre del 2018, Cleveland lo envió a los Marineros, un equipo con pocas esperanzas de llegar a los playoffs esta temporada.

Entonces, Encarnación vio los cielos abiertos cuando Seattle lo mandó a los Yankees en un canje el 15 de julio.

“Cuando me dijeron que me iban a cambiar para los Yankees, me sentí muy contento de venir para este equipo, ya que es un equipo ganador, un equipo competitivo”, dijo Encarnación.

Encarnación, de 36 años, tuvo promedio de .249 con 13 cuadrangulares y 37 carreras producidas en 44 juegos por Nueva York en la ronda regular. (Perdió casi todo el mes de agosto por una fractura en la muñeca derecha y más de la mitad de septiembre por una distensión en un oblicuo.) Su llegada al Bronx fue sorprendente, ya que la principal necesidad de los Yankees al acercarse la fecha límite de cambios del 31 de julio era pitcheo abridor, no ofensiva.

“Creo que mucha gente en ese momento se preguntaba si íbamos a agregar pitcheo, pero como ha dicho [el gerente general Brian Cashman], esta situación se presentó”, señaló el mánager Aaron Boone, quien describe a Encarnación como “una máquina de demolición”.

“Conseguir a un muchacho del calibre de Encarnación, creo que todo el mundo ha visto, cuando está sano y en nuestro lineup, la diferencia que marca en la parte gruesa”.

Pese a que la lesión que sufrió en un oblicuo el 12 de septiembre lo mantuvo fuera de acción por el resto de la temporada regular, Encarnación ha rendido en la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Mellizos.

El oriundo de La Romana se fue de 9-4 con dos remolcadas y dos carreras anotadas entre los primeros dos partidos ante Minnesota para ayudar a los Bombarderos a tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco juegos.

El lineup de los Yankees cuenta con una profundidad poco vista ahora mismo, gracias en parte a la inesperada llegada de Encarnación.

“Es bien impresionante ver ese lineup del 1 al 9”, expresó el toletero.

Dicho …

“Es un gran bateador y lo ha demostrado en cada paso del camino.”

Aaron Boone

Mánager Yankees