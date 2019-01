SAO PAULO, EE.UU, (AP).- Una presa de relaves del sureste de Brasil colapsó el viernes, inundando una comunidad cercana y dejando un estimado de 200 desaparecidos, informaron bomberos del estado de Minas Gerais.

La compañía minera brasileña Vale SA dijo en un comunicado que el relave de mineral de hierro había llegado a la comunidad de Vila Ferteco y a una oficina administrativa, donde había empleados presentes, lo que “indica la posibilidad de víctimas”. Agregó que no tenía información sobre muertos o heridos en la presa, la cual se ubica en Brumandinho.

Algunas zonas de la ciudad fueron desalojadas y los bomberos locales realizaban rescates con un helicóptero y vehículos terrestres.

No había reportes oficiales sobre decesos, pero el departamento de bomberos estatal dijo a The Associated Press que unas 200 personas estaban reportadas como desaparecidas.

El canal local de televisión TV Record mostró un helicóptero de bomberos volando a centímetros del suelo mientras sacaban a una mujer cubierta de lodo de las aguas residuales.

En las fotografías aparecían los techos de las estructuras que sobresalen en un extenso terreno cubierto de lodo, que también bloqueó los caminos.

El presidente Jair Bolsonaro expresó en un tuit que lamentaba el incidente y que enviaría a tres ministros de gabinete al lugar.

En 2015, otra presa operada por Vale y la compañía minera australiana BHP Billiton colapsó en Mariana, Minas Gerais, causando la muerte de 19 personas y el desalojo de cientos más. Es considerado el peor desastre medioambiental en la historia de Brasil, en el que 60 millones de metros cúbicos de residuos contaminaron ríos y llegaron al Océano Atlántico.

Los ríos de residuos mineros han generado termo de na contaminación generalizada. De acuerdo con el sitio web de Vale, los relaves están compuestos principalmente de arena y no son tóxicos. Sin embargo, un informe de la ONU encontró que los desperdicios del desastre de 2015 “contenían altos niveles de metales pesados tóxicos”. El colapso de 2015 dejó a 250.000 personas sin agua potable y provocó la muerte de miles de peces.

Vale es la compañía minera más grande del país. Dos horas después del accidente, las acciones de Vale cayeron 10% en la Bolsa de Valores de Nueva York.