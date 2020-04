Cierra fábrica y museo

«Louisville Slugger”

Louisville (Kentucky, EE.UU.,EFE.- La suspensión del béisbol de las Grandes Ligas por causa de la pandemia del coronavirus llevó a la histórica fábrica de bates «Louisville Slugger» a despedir a su personal, cerrar su fábrica y el museo.

Frente a Firouzja

Carlsen se desquita

Madrid, EFE.- El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, se tomó cumplido desquite frente a su último verdugo, el iraní de 16 años Alireza Firouzja, al que derrotó en la segunda ronda del torneo por internet Magnus Carlsen Invitational.

¿Por qué no se juega?

Nadal dice no entiende

Londres, EFE.- El tenista Rafael Nadal dijo que no entiende por qué no se puede jugar al tenis si hay gente que está acudiendo al trabajo, aunque entiende que hay que «aceptar las reglas y convivir con ellas».

En números

5 Millones

Es el salario al que renunció Derek Jeter, actual CEO de los Marlins de Miami, mientras dure la pandemia.

Da facilidades equipos

Comisionado

NUEVA YORK, AP._ El comisionado del béisbol Rob Manfred aplicó el lunes una medida que les permite a los equipos despedir o reducir sueldos de managers, coaches, personal médico y scouts a tiempo completo de Grandes Ligas y Ligas Menores a partir del 1 de mayo.