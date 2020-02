TAMPA. Zack Britton siente que la única represalia real por los Astros es vencerlos.

El relevista de los Yankees puede no haber estado aquí en 2017, pero también intentaron su robo de señas y él ha leído todo lo que puede sobre el sistema de trampas de los Astros.

Está enojado y frustrado porque los jugadores evitaron cualquier castigo. Él comprende completamente por qué muchos de sus compañeros de equipo actual se sienten engañados por una oportunidad justa en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2017 y están hablando abiertamente.

¿Pero la idea de lanzar a los jugadores de los Astros esta temporada? Britton dijo el lunes por la mañana que era una idea tonta, incluso antes de que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, emitiera su advertencia sobre el castigo severo para cualquier Astros golpeado por un lanzamiento con intención.

“Creo que hablaremos más al respecto durante la temporada regular, pero creo que hay algo para ir allí y ser un profesional y manejar tu trabajo”, dijo Britton. “Cualquier represalia es, siento que irías a su nivelar un poco. Para mí, la mejor represalia es ganar. La represalia, para mí, como golpear a los bateadores no, para mí no es que no seas duro, no lo eres. No vas a recuperar nada.

Britton comprende completamente la frustración con los Astros que se expresan en la casa club de los Yankees y en todo el juego.

Como representante de la Asociación de Jugadores, mientras que Britton preferiría que los miembros del sindicato mantuvieran todo esto en la empresa, Britton apoya a sus compañeros de equipo, como Gary Sánchez y Aroldis Chapman, quienes indicaron que se sintieron engañados por una oportunidad justa de avanzar a la Serie Mundial, en 2017. Entiende que Gleyber Torres sospecha vocalmente de los Astros en 2019.

UN APUNTE

Advertencia de Manfred

El domingo por la tarde, Manfred se reunió con los gerentes de los equipos en Florida y discutieron su amenaza de castigos severos por “represalia” por golpes de campo y se les aseguró que solo sería en casos donde no hay “área gris”.