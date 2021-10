Buehler y Urías, listos para SDLN comienza en SF

SAN FRANCISCO – Después de una dramática victoria por 3-1 sobre los Cardenales en el Juego de Comodines de la Liga Nacional este miércoles, los Dodgers rápidamente pondrá su atención en el tan esperado enfrentamiento contra los Gigantes en la Serie Divisional de la Liga Nacional, que comenzar esta noche en Oracle Park en San Francisco.

Los Dodgers entrarán en la serie con algo de impulso después del jonrón de Chris Taylor frente a una multitud agotada en el Dodger Stadium. También ingresarán a la serie con mucha confianza en su lanzador abridor.

Walker Buehler subirá al montículo como abridor del Juego 1, frente al lanzador derecho de los Gigantes, Logan Webb. Los Dodgers también anunciaron que el zurdo Julio Urías iniciará el Juego 2 contra el derecho Kevin Gausman.

Buehler, de 27 años, acaba de terminar su mejor temporada en las Grandes Ligas con un récord de 16-4 y una efectividad de 2.47 en 33 aperturas. Buehler, que superó la marca de las 200 entradas por primera vez en su carrera, se encuentra entre los principales candidatos en una concurrida carrera por el premio Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho de los Dodgers hizo seis de esas aperturas contra San Francisco, encontrando mucho éxito con un récord de 3-1 y una efectividad de 2.19. Sin embargo, su última apertura contra los Gigantes no salió como estaba planeada. Buehler permitió seis carreras, el máximo de la temporada, en solo tres entradas el 5 de septiembre.

“Es una especie de doble, ¿verdad? Ellos me conocen y nosotros los conocemos”, dijo Buehler. “Así que no voy a hablar mucho sobre eso, pero obviamente veremos y veremos qué podemos cambiar. El último en contra de ellos no fue genial, pero me sentí bien con los anteriores. Así que lo resolveremos».

Buehler también buscará mejorar aún más su reputación de postemporada. Durante la carrera por el campeonato 2020 de los Dodgers, Buehler no permitió más de dos carreras en ninguna de sus cinco aperturas en los playoffs. Tiene efectividad de 2.35 en 11 aperturas en postemporada.

«Es algo que he disfrutado jugando durante los últimos dos años y he tenido cierto éxito», dijo Buehler. «Es un poco diferente jugar contra un equipo de tu división, así que vamos a salir y ver lo que logramos y espera lo mejor».

Para el Juego 2, la decisión de ir con Urías fue fácil para los Dodgers. Si bien el zurdo soltó en el bullpen durante el juego del miércoles, nunca ingresó al partido, lo que lo mantuvo con seis días de descanso. Urías terminó la temporada como el primer ganador de 20 juegos en la Liga Nacional desde que Max Scherzer logró la hazaña con los Nacionales en 2016.

Los Dodgers aún no han decidido sus planes oficiales de pitcheo para los Juegos 3 y 4. Scherzer, quien lanzó el partido del miércoles, estaría en pleno descanso, lo que lo convertiría en la elección probable el próximo lunes en el Dodger Stadium. Si los Dodgers van por ese camino, la decisión para un posible Juego 4 se vuelve interesante.

Con Clayton Kershaw fuera de la postemporada, los Dodgers no tienen un cuarto abridor de buena fe en su rotación. Tony Gonsolin, quien lanzó cuatro entradas en una práctica de bateo en vivo en Oracle Park el jueves, podría ser una opción para iniciar o lanzar las entradas masivas durante un juego de bullpen.

Pero en este momento, los Dodgers solo están concentrados en el Juego 1. Y creen que tienen en Buehler al tipo adecuado en el montículo.