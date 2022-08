Buscan solución a problemas entrada aguacate a Puerto Rico

Dando continuidad al acuerdo bilateral firmado por el presidente Luis Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el recién designado cónsul dominicano en la capital de ese país, César Cedeño, se reunió con el Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, provincia San Cristóbal, entidad con la que se comprometió a intervenir para superar las trabas que están dificultando la entrada del referido producto desde la República Dominicana a la vecina isla, una vez asuma formalmente la función para la que fue designado por el mandatario.

Al conocer directamente de los afectados que cientos de contenedores llenos de aguacate han sido devueltos de puertos boricuas por los obstáculos que colocan las autoridades de ese país, Cedeño calificó la situación como inaceptable y afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para resolver esta problemática.

Para tal propósito, en el encuentro se decidió crear una mesa de trabajo en la que participarán directivos del Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, así como productores y exportadores, quienes deberán plantear por escrito las dificultades que están atravesando y las alternativas que proponen para solucionar estos inconvenientes.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que vamos a lograr que se mejore de una manera sustancial para que las exportaciones sean más exitosas se han perdido muchos embarques y eso no debe ser, sobre todo en un momento donde hay una crisis de alimentos no podemos permitir que se pierdan alimentos sencillamente por cuestiones burocráticas, yo estoy decidido y para eso me designó el presidente Abinader, a que busquemos soluciones a toda esta problemática”, afirmó el diplomático.

César Cedeño dijo que desde ya se puso en contacto con el cónsul en Nueva York, Eligio Jáquez y con la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, para gestionar que se instale nuevamente la pre inspección de los contenedores, que sería el factor que está provocando esta situación.

De su lado, el ingeniero José de la Rosa, presidente del Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, manifestó su confianza en que con la intervención de César Cedeño y las demás autoridades diplomáticas dominicanas en los Estados Unidos, este problema quedará definitivamente superado.

“Entendemos que esta reunión ha sido más que fructífera, hemos logrado mucho más que lo que pensábamos porque lo que creíamos que el señor cónsul se iba a llevar las informaciones recibidas por los exportadores que es un grito todos los años de que el producto que se manda a Puerto Rico lo que trae es pérdidas, todos los años es una constante y creo que llegó el momento de corregir esa situación”, expresó de la Rosa.

La reunión de este jueves en Cambita Garabito es el primero de una serie de encuentros de esta naturaleza que realizará el cónsul general en Puerto Rico, César Cedeño, antes de tomar posesión de sus funciones de manera formal.