Juegos de hoy

Estadio Quisqueya

Estrellas-Escogido, 7:15 P.M.

Evan Maclane (0-1)

vs Tyler Alexander (2-0)

Est. Francisco Micheli

Licey -Toros, 7:35 P.M.

David Hurlbut (0-0) vs Paolo Espino (1-0

Juegos de mañama

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Toros Vs Escogido, 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

lLicey Vs Estrellas, 7:35 P.M.

Juegos del viernes

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Escogido Vs Licey, 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

Toros Vs Estrellas, 7:35 P.M.

Juegos del sábado

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Estrellas Vs Licey, 5:00 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Escogido Vs Toros del Este, 7:00 P.M.

Juegos del domingo

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Licey Vs Escogido, 4:00 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Estrellas Vs Toros del Este, 5:00 P.M.

Juegos del martes 8

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Estrellas Vs Escogido, 7:15 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Licey Vs Toros del Este, 7:35 P.M.

Juegos del miércoles 9

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Toros del Este Vs Licey, 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

Escogido Vs Estrellas, 7:35 P.M.

Juegos del jueves 10

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Toros del Este Vs Escogido, 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

Licey Vs Estrellas, 7:30 P.M.

Juegos del sábado 12

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Toros del Este Vs Licey, 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

Escogido Vs Estrellas, 7:30 P.M.

Juegos del domingo 13

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Estrellas Vs Licey, 5:00 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Escogido Vs Toros del Este, 5:00 P.M.

Juegos del lunes 14

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Licey Vs Escogido, 7:15 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Estrellas Vs Toros, 7:35 P.M.

El lunes 7 y el viernes 11 son las únicas fechas libres en lo que resta del calendario en semifinal