Los peloteros que militan con los equipos de la costa oeste no sólo tienen en su contra que en la mitad de Estados Unidos los fanáticos no tienen el chance de dar seguimiento diario a sus actuaciones, si no que la distancia de los viajes afectan el desempeño de algunos de ellos.

La semana pasada el infielder Jean Segura conversó con Juan Mercado, del diario El Día, sobre su regocijo por mudarse a la coste este y evitarse los largos viajes que tenía que realizar cuando pertenecía a los Marineros.

Segura inició su carrera de las Mayores con los Cerveceros de Milwaukee en el centro de Estados Unidos y ha militado con Arizona y Seattle, ambos en el oeste de la nación. En el caso de los Marineros, enclavados en el estado de Washington en el noroeste, bien lejos de los demás clubes con franquicias en las grandes ligas.

El talentoso torpedero e intermedista durante la temporada muerta fue traspasado a los Filis de Filadelfia y en su regreso a la Liga Nacional, por primera vez jugará en la división este y las millas que recorrerá en la próxima campaña se reducirán considerablemente en comparación con las que tuvo que viajar en las dos pasadas estaciones.

Para comenzar, Segura, como Robinson Canó y Nelson Cruz, quienes también fueron figuras estelares de Seattle en las últimas estaciones, se evitarán el vuelo que los Marineros harán a Tokio para celebrar dos partidos de pretemporada frente a los Atléticos de Oakland e iniciar la serie regular con encuentros el 20 y 21 en el imperio del sol naciente.

Eso significa que los peloteros de Seattle y Oakland tendrán que estar en forma de juego real, mientras la mayoría de sus colegas estarán terminando de ponerse en punto en las agradables temperaturas de Arizona y Florida.

Seattle lideró las Mayores con 40,783 millas viajadas el año pasado y en el 2017 había ocupado el tercer puesto con 43,376 detrás de Oakland (47,785) y Anaheim (45,873).

Los Rojos de Cincinnati (20,738) fueron los que menos estuvieron en el aire en el 2018, con 1,791 millas menos que los Cerveceros de Milwaukee (22,529), el ocupante del puesto 29.

En la campaña que comenzará en marzo venidero, Seattle, en general, viajará 46,247 millas, 2,739 más que Oakland, su compañero de ruta en oriente, un trayecto de 4,784 millas que el conjunto de Scott Servais recorrerá en 9 horas y 54 minutos.

Mientras tanto, los Filis se trasladarán 29,223 millas, para el puesto 22, una diferencia abismal con relación a los Marineros, un descanso al que Segura sacaría ventaja, aunque lo cierto es que los viajes no afectaron su juego con Seattle como lo evidenció con su promedio de bateo, .302 en 1,110 visitas oficiales en dos años en la Ciudad Esmeralda, superior al .226 que dejó en cuatro estaciones en Milwaukee.

El veterano Cruz, ahora con Minnesota, también reducirá sus millas, pues el conjunto con sede en las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, viajará 30,365 para el puesto 19.

Lo mismo ocurrirá con Canó, de regreso a la Gran Manzana y más cerca de los aeropuertos La Guardia y John F. Kennedy en Queens. Con los Mets, el intermedista dominicano viajará 33,813 millas, muchas para un conjunto que en su serie contra los Yankees no toma avión y que tiene a Filadelfia a menos de 100 millas de distancia, en una ruta de menos de dos horas conduciendo.

Canó, Cruz y Segura descansarán más después de salir de Seattle, pero no ocurrirá lo mismo con Edwin Encarnación, quien viajó 29,312 con los Indios de Cleveland en el 2017 para el puesto 18 y 26,553 el año pasado para el sitio 22 y ahora estará en el noroeste, listo para ir a Japón.

EL DATO

Más millas 2018

1. Seattle 40,783

2.- Oakland 39,906

3.- Anaheim 39,125

4.- Houston 39,080

5.- San Diego 38,759

Menos millas 2018

1.- Cincinnati 20,738

2.- Milwaukee 22,529

3.- Detroit 23,684

4.- Pittsburgh 23,920

5.- Cachorros 24,042

Más millas 2019

1.- Seattle 46,247

2.- Oakland 43,508

3.- Anaheim 42,665

4.- Tampa 42,374

5.- Gigantes 41,934

Menos millas 2019

1.- Detroit 24,139

2.- Cachorros 27,385

3.- San Luis 27,556

4.- White Sox 27,822

5.- Cincinnati 28,666

UN APUNTE

Las Millas en el aire

Una vez dos peloteros dominicanos de Seattle trataron de convencer a un compatriota agente libre para que firmara con los Marineros, pero el abogado le presentó la cantidad de millas que recorrería y el jugador prefirió tomar otra oferta.