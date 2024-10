Casa de Campo celebrará un legado de lujo y música

Casa de Campo se prepara para vivir un fin de semana memorable en uno de los escenarios más icónicos del Caribe: Altos de Chavón.

En una atmósfera que promete lujo y música legendaria el resort conmemora medio siglo de hospitalidad con dos noches llenas de grandes estrellas y momentos inolvidables bajo el título “Voces de nuestra generación”.

Desde su fundación en 1974 Casa de Campo ha sido el refugio preferido de la élite global, y durante los días 24 y 25 de octubre se marcará otro hito en la historia del resort, que ha preparado un programa estelar con figuras icónicas del mundo de la música, todas ellas ganadoras del codiciado premio Grammy.

El anfiteatro de Altos de Chavón será el epicentro de esta celebración, donde artistas como Richard Marx, Robin Zander (Cheap Trick), Jon Secada, Taylor Dayne, y Pedro Capó, entre otros, se darán cita para deleitar a un público ansioso por revivir los éxitos que marcaron una época.

El evento comenzará el jueves 24 de octubre con una vibrante fiesta dorada en la playa Minitas, donde el público podrá disfrutar de la música de Shalim Ortiz y DJ Oliver Holguín hasta el amanecer, en lo que promete ser un concierto inolvidable.

La celebración incluirá un espectáculo visual con fuegos artificiales y drones de alta tecnología iluminando el cielo, todo en un entorno que reflejará el lujo y la excelencia que han caracterizado a Casa de Campo por cinco décadas.

El plato fuerte llegará el viernes 25, cuando suban al escenario algunos de los nombres más reconocidos de la música internacional. Pedro Capó será el encargado de interpretar éxitos como su ya reconocido Calma, que se ha convertido en un himno del pop latino, mientras que Richard Marx, el icónico cantautor estadounidense, hará vibrar a la audiencia con la inolvidable balada Right Here Waiting y otros éxitos que lo han consolidado como una leyenda de la música.

El rock alternativo también tendrá su momento estelar con la actuación de Robin Wilson, de Gin Blossoms, quien hará que los asistentes viajen en el tiempo a los años 90 con canciones como Hey Jealousy. Y para los fanáticos del rock clásico, Robin Zander, de la icónica banda Cheap Trick, llevará al escenario himnos como I Want You to Want Me y Surrender.

La noche del sábado 26 se coronará con la presentación de Jon Secada, tres veces ganador del Grammy, quien deleitará con su inconfundible pop latino y éxitos como Just Another Day (Otro día más sin verte), Ángel, y otros.

La poderosa voz de Taylor Dayne resonará en el anfiteatro con sus clásicos Tell It to My Heart y Love Will Lead You Back, mientras John Elefante, ex vocalista de la banda Kansas, tocará los corazones de los presentes con temas inmortales como Dust in the Wind y Carry on Wayward Son.

La nueva ola del pop urbano latino estará representada por el colombiano Llane, exintegrante de Piso 21, quien cerrará el ciclo de generaciones musicales que convergerán en el anfiteatro.

Más allá de la música este aniversario representa el testimonio de un legado que ha trascendido generaciones.

“Hace cincuenta años, Casa de Campo se propuso redefinir el lujo en el Caribe”, afirmó Andrés Pichardo, presidente del resort, quien aseguró que esta celebración no solo es un homenaje al pasado, sino una mirada ambiciosa hacia el futuro.

Para aquellos que deseen formar parte de esta celebración histórica las entradas están disponibles en Uepatickets.com.

Mucho más

Con sus siete mil acres de exclusividad, sus campos de golf de renombre mundial y el llamativo e inconfundible Altos de Chavón, una réplica de una villa mediterránea del siglo XVI, Casa de Campo continúa siendo un faro del lujo en la región.

Las festividades no terminan con estos grandes conciertos, ya que el resort ha planificado una serie de eventos que continuarán en este 2024 y a lo largo de 2025.

Con exclusivos torneos de golf, hasta conciertos en el anfiteatro, Casa de Campo promete mantener viva su esencia, mientras sigue redefiniendo la experiencia del lujo en el Caribe.