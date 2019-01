CHICAGO (AP) — Eloy Jiménez se acerca. El prospecto dominicano quizás no quede en la nómina de los Medias Blancas de Chicago al iniciar la temporada regular, pero su esperado debut en Grades Liga no está lejos. Y no parece intimidarse por todo el bombo que le rodea.

“Busco ser uno de los mejores de la liga.Esa es mi expectativa”, afirmó Jiménez. Mientras los Medias Blancas aguardan noticias sobre los fichajes de los agentes libres Manny Machado y Bryce Harper, están convencidos que uno de los grandes toleteros del futuro está por hacerse sentir en el sur de Chicago.

Jiménez podría iniciar la campaña con la sucursal de Triple-A en Charlotte con el fin de añadirle un año adicional de control contractual, pero lo más probable es que su estancia ahí será breve.

“Tenemos a Eloy en un pedestal. Su futuro es inmenso”, señaló el gerente Rick Hahn el viernes antes de dar inicio a la convención anual de fanáticos del equipo. Eso es fácil de entender.

Jiménez, de 22 años, bateó para.317 con 10 jonrones y 42 impulsadas en la filial de Birmingham en Doble-A la pasada temporada antes de ascender a Charlotte. Rindió mejor con los Knights al acumular promedio de .355 con 12 jonrones y 33 carreras producidas en 55 juegos.

Mientras Jiménez vapuleaba a los pitchers en ligas menores, Chicago terminó con marca de 62-100, su sexta temporada consecutiva con saldo negativo. Jiménez asegura que puede jugar en las mayores ahora mismo, pero que sabe que esa decisión no está en sus manos.

“No quiero apresurarme”, dijo el pelotero de 1,93 metros (seis pies y cuatro pulgadas) de estatura y 93 kilogramos (205 libras) de peso. “No quiero apresurar mi aprendizaje. Cuando llegue el momento, ahí estaré. Y voy a estar listo para dar lo mejor que pueda”. Jiménez inició su carrera profesional con los Cachorros, el otro equipo de Chicago, al firmar como agente libre internacional en 2013.

Tanto él como el derecho Dylan Cease, otro prospecto importante, fueron adquiridos por los Medias Blancas en el canje de julio de 2017 que llevó al zurdo venezolano José Quintana al norte de la ciudad.

El inusual acuerdo entre equipos de la llamada “Ciudad de los Vientos” será acaloradamente debatido en los años venideros, pero Jiménez está enfocado en sus potenciales áreas de crecimiento. “Ha estado trabajando en mi defensiva”, aseveró el jardinero. “Quiero ser un jugador completo, no sólo batear. También quiero jugar en la defensa, pus no quiero batear como designado”.

Jiménez además ha estado mejorando su fuerza y condición física después de haberse visto afectado por lesiones. Sufrió una tendinitis en la rótula de la rodilla izquierda y un leve esguince en el músculo pectoral al inicio de la temporada pasada. El dominicano atribuyó algunas de sus lesiones a la mala suerte.

“No lo sé, son cosas que simplemente suceden”, dijo. “He estado trabajando muy duro año con año. Y eso no lo puedo controlar. Cuando me encuentro sano, trato de dar lo mejor”.