Cinco criollos ganan Premio Bate de Plata

Los ganadores del Premio Bate de Plata fueron anunciados la noche de este jueves y cinco dominicanos resultaron merecedores del reconocimiento por su excelencia ofensiva en sus respectivas posiciones.

Ellos son el inicialista Vladimir Guerrero Jr., el antesalista Rafael Devers y el jardinero Teoscar Hernández en la Liga Americana, y el torpedero Fernando Tatis Jr. y el jardinero Juan Soto en la Liga Nacional.

El parte informativo de MLB indica que Guerrero, de 22 años, empató en el liderato de jonrones de la MLB con 48 y fue primero en ambas ligas en carreras anotadas (123) y total de bases (363). Lideró la Liga Americana en porcentaje de alcanzar la base (.401) y porcentaje de slugging (.601).

Devers logró marca personal en jonrones (38) con 113 empujadas y 101 anotadas junto a un OPS de .890 en 156 partidos.

Hernández ganó el premio por segundo año seguido al lograr marcas topes en su carrera con un promedio de bateo de .296 con 32 jonrones y 116 carreras remolcadas.

Tatis lideró la Liga Nacional con 42 jonrones y añadió 97 empujadas, 99 anotadas, 25 robos y un OPS de .975 en 130 juegos. Es su segundo premio y se une a Ronald Acuña Jr., Mike Trout, Fernando Valenzuela y Soto como ganadores múltiples antes de los 23 años (edad al último día de la campaña regular).

Soto ganó por segundo año seguido, luego de pegar 29 jonrones con 95 empujadas, 145 bases por bolas y 111 anotadas. Su línea ofensiva fue .313/.465/.534.

La lista completa de los ganadores es la siguiente:



Liga Americana

Vladimir Guerrero (Toronto) 1B, Marcus Semien (Toronto) 2B, Rafael Devers (Boston) 3B, Xander Bogaerts (Boston) SS, Salvador Pérez (Kansas City) C, Teoscar Hernández (Toronto) OF, Aaron Judge (Nueva York) OF, Cedric Mullins (Baltimore) OF, Shohei Ohtani (Los Ángeles) BD.

Liga Nacional

Freddie Freeman (Atlanta) 1B, Ozzie Albies (Atlanta) 2B, Austin Riley (Atlanta) 3B, Fernando Tatis (San Diego) SS, Buster Posey (San Francisco) C, Juan Soto (Washington) OF, Bryce Harper (Filadelfia) OF, Nick Castellanos (Cincinnati) OF y Max Fried (Atlanta) P.