ESTADOS UNIDOS, Mlb.com.- Los equipos misteriosos son los que más se divierten. O en ocasiones así parece. Bastante atención, sin ningún riesgo. En cada temporada muerta, uno o dos de ellos surgen y siguen las actividades de la agencia libre desde las sombras.

Precisamente cuando muchos piensan que su equipo favorito está cerca de firmar a un gran jugador, un club misterioso llega para enviar a todos a la mesa de negociaciones otra vez. Algunos se preguntan si en verdad existen.

Claro que existen. Algunos de los mayores contratos otorgados a agentes libres, desde Zack Greinke (D-backs) y Eric Hosmer (Padres) hasta Alex Rodríguez (Rangers) y Robinson Canó (Marineros), fueron de equipos misteriosos.

Ahora, con Bryce Harper y Manny Machado todavía sin firmar nuevos contratos, se habla más de los equipos misteriosos. Justo cuando piensas que el panorama se ha aclarado — por ejemplo, Machado a los Yankees y Harper a los Nacionales — se ha vuelto a mencionar un equipo misterioso.

Después de una profunda investigación, es posible identificar a los equipos misteriosos de esta temporada muerta. Si Harper o Machado termina en uno de esos clubes, recuerden quién fue el primero en señalarlo.

En orden:

Gigantes

El conjunto de San Francisco no ha hecho tanto ruido. Esto se debe en parte a que el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Farhan Zaidi, está armando su gerencia y evaluando lo que necesita el equipo. El hecho de que no haya cambiado a Madison Bumgarner, su pieza más valiosa, puede ser una pista de que los Gigantes no han comenzado una reconstrucción. Lo que necesitan más ahora es uno o dos bates de impacto, especialmente en las praderas. La firma de Harper haría de San Francisco otra vez un contendiente y también le daría a la franquicia una piedra angular para la próxima década.

Rangers

Los texanos podrían ser un destino lógico para Machado o Harper, con la apertura del estadio Globe Life Field programada para el Día Inaugural del 2020. Además, la organización necesita un nuevo rostro para la franquicia tras el retiro del dominicano Adrián Beltré. Después de dos campañas consecutivas por debajo de los .500 por primera vez en una década, la firma de un jugador de renombre representaría el inicio de una nueva era.

Padres

Los Frailes parecen estar más cerca de dar un giro con olas de talento joven cerca de impactar el equipo grande, incluyendo al dominicano Fernando Tatis Jr., calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 2 de todo el béisbol. San Diego también cuenta con la mayor cantidad de pitcheo joven de alto calibre. La sorprendente firma de Hosmer el año pasado fue una señal de que ya casi termina la reconstrucción. Agregar a Harper podría impulsar a los Padres a la postemporada por primera vez desde el 2006.

Astros

El equipo de Houston está consciente de que su oportunidad de ganar otra Serie Mundial sigue presente probablemente por otra temporada y el dueño del club, Jim Crane, ha indicado que está listo para invertir en grande. El presidente de operaciones de béisbol, Jeff Luhnow, ha visto el impacto de agregar estrellas -Justin Verlander en el 2017 y Gerrit Cole en invierno pasado. Agregar a Harper- un bateador zurdo para la pradera derecha -haría de los Astros los favoritos para ganar el Clásico de Otoño por segunda vez en tres años.

Cardenales

¿Qué tal dos bates de impacto? San Luis adquirió a uno de ellos, Paul Goldschmidt, desde los D-backs y aunque ésa es una gran adición, el equipo tiene más trabajo por hacer para lograr ascender como un contendiente a conquistar la División Central de la Liga Nacional. Harper o Machado sería la clave para hacerlo. Ya cuentan con varias alternativas para las praderas y Paul DeJong es un buen torpedero. Pero la oportunidad de agregar a una superestrella de 26 años no se presenta con frecuencia.