Alex Damirón, ejecutivo de Hispanic Basketball Association (HBA), le entrega la copa de campeón a Amerfis Rijo, delegada del club El Edén de Nagua. A la derecha, Manolito Prince, presidente de la HBA, y Fernando Geraldino, de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Santo Domingo.-El club El Edén, del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, conquistó el título de campeón del II Clásico de Baloncesto Hugo Cabrera U16, evento que reunió a 20 equipos y culminó este lunes en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El conjunto nagüero venció 58-47 a los Reales del Caliche, del sector Cristo Rey, en el partido final disputado en la Escuela Secundaria de Union City, estado de Nueva Jersey.

Yanden Pérez fue la gran figura del encuentro con una actuación dominante de 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Enmanuel Vásquez aportó 14 tantos y ocho rebotes, mientras que Kelfry Rosario sumó siete puntos con nueve atrapadas.

Por los subcampeones, Justin Rincón logró un impresionante doble-doble de 32 puntos y 13 rebotes, y Jeudy Rodríguez contribuyó con nueve unidades.

Evento dedicado al doctor Ramón Tallaj

El certamen juvenil masculino se celebró del 10 al 13 de octubre en el mencionado centro educativo y fue dedicado de manera especial al doctor Ramón Tallaj.

La organización estuvo a cargo de la Hispanic Basketball Association (HBA), presidida por el Inmortal del Deporte Dominicano Manolito Prince, con la dirección técnica de Víctor Sierra.

Puerto Plata logra el tercer lugar

El equipo representativo de la provincia de Puerto Plata se quedó con la tercera posición al superar 60-41 al club San Lázaro, de Santo Domingo.

Jesús Núñez lideró a los puertoplateños con 14 puntos y seis rebotes, seguido por Greuris Almonte y Erick Domínguez con nueve tantos cada uno, Yariel Peña con ocho, y Wellington Vargas con seis puntos y cinco asistencias.

Participación internacional y apoyo organizativo

En el torneo compitieron 20 equipos: 16 procedentes de la República Dominicana —entre ellos Bameso, Academia Sueños Basketball, Villa Francisca, Renacer, Gregorio Luperón, Gladiadores, La Ciénaga, El Edén de Nagua, Ensanche La Fe, Academia José Pérez, Toritos Kids, Brisas del Isabela, Puerto Plata, Bameso NY, Reales del Caliche y San Lázaro— y cuatro conjuntos de Estados Unidos: Union City High School, Washington Heights JV, Unión Deportiva de Providence y New York City Elite.

La Junta Directiva de la HBA está conformada por el doctor Ramón Tallaj, Alex Damirón, Víctor Sierra, José De Lemos, Ramón Tallaj Jr. y Julio Pabón, con la colaboración de Gilberto De la Cruz, Amauris Castillo, Mariel Gilbert, José “Chacho” Morillo, Luis Rojas, Antonio Valdez, Erick Merán, Diógenes Paredes y el personal de la compañía P&G.