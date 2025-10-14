Santo Domingo.– La periodista y emprendedora Claudia Fernández Lerebours presentó una solicitud formal ante el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) y el Defensor del Pueblo de la República Dominicana para que revisen la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, tras haber enfrentado lo que calificó como una práctica injusta y poco transparente por parte de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

La comunicadora busca que se abra un debate sobre la falta de reembolsos a emprendedores cuando las solicitudes de registro de nombre comercial son rechazadas, situación que considera una violación a los derechos de los consumidores.

Rechazo y falta de reembolso

Fernández Lerebours intentó registrar un nombre comercial vinculado a un proyecto de comunicación centrado en el bienestar animal y humano. Sin embargo, ONAPI rechazó su solicitud alegando similitud con un registro previo.

Al pedir retirar la solicitud y recuperar el monto pagado —cercano a RD$5,000.00—, la entidad se negó a devolver el dinero, argumentando que la Ley 20-00 no contempla reembolsos en estos casos.

Quizas te interese: Gobierno dominicano respalda acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

“Revisé la legislación y no encontré ninguna cláusula que prohíba taxativamente el reembolso en casos de rechazo. Me parece injusto que se cobre por un servicio que no se presta, sin posibilidad de devolución ni advertencia previa sobre conflictos de nombre”, declaró la periodista.

Defensa de los derechos de los consumidores

La comunicadora señaló que esta política afecta directamente a cientos de emprendedores que, como ella, invierten recursos con ilusión y compromiso para formalizar sus marcas y proyectos.

Por ello, solicitó formalmente a ProConsumidor y al Defensor del Pueblo un pronunciamiento sobre la legalidad y legitimidad de este procedimiento.

“No podemos normalizar que se pierdan recursos sin garantías ni transparencia. Si no se presta el servicio, lo justo es devolver el dinero. Esto no solo afecta a quienes inician un negocio, también erosiona la confianza en las instituciones públicas”, afirmó.

Solicitud de revisión institucional

La petición fue remitida esta semana a ProConsumidor y al Defensor del Pueblo, con copia a ONAPI. Fernández Lerebours espera que esta acción abra el camino a una revisión de los protocolos y disposiciones legales para que se garantice un trato más justo y transparente a los ciudadanos.

De igual forma, hizo un llamado a las autoridades a modernizar la Ley 20-00 para adaptarla a la realidad actual de los emprendedores dominicanos, especialmente en un contexto donde el emprendimiento y la innovación son motor clave del desarrollo económico.