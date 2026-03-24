El aspirante presidencial David Collado estaría apostando a consolidar una percepción pública favorable que conduzca al Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal organización del sistema, a su elección por aclamación o mediante el uso de encuestas.

De lograr imponer la narrativa de que su posicionamiento es la mejor garantía para que el PRM retenga el poder en el 2028, y posteriormente un acuerdo electoral con sus compañeros, el eficiente ministro de Turismo subirá un importante peldaño en su interés de ganar la primera magistratura.

Sin embargo, esa postura podría enfrentar resistencia interna, en especial del lado de la precandidata Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, que cree en la convención como mecanismo idóneo para ganar y para que las bases perremeístas definan el futuro liderazgo de la entidad.

Desde su fundación en 2014, el PRM ha mantenido una constancia de las convenciones para elegir a su representante a la presidencia; incluso el presidente Luis Abinader se sometió al escrutinio directo de la base en los procesos internos pasados, sentando un precedente de participación democrática.

El oficialismo se encuentra en una encrucijada entre la modernidad de las encuestas y la mística de la convención, una decisión que marcaría el rumbo de la organización de cara a las próximas elecciones.

Collado

Para algunos conocedores en la materia, Collado, mediante el método de convención, donde solo votarían los inscritos en el padrón del PRM, no tendría las de ganar por un solo factor: Hipólito Mejía, quien tiene gran apoyo de la base y respalda las aspiraciones presidenciales de su hija Carolina Mejía.

Hipólito, que se ha convertido en una especie de encargado de campaña de su hija, es conocido por su sagacidad política y su sencillez; ha logrado conectar genuinamente con los sectores más populares, manteniendo un alto nivel de aprobación en los estratos más humildes.

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En sondeos publicados en redes sociales, Collado sale por encima de sus contendores internos, pero todavía falta un largo trecho por recorrer, ya que el PRM seleccionará su candidato en octubre del próximo año.

Abinader

Se da como un hecho que el jefe de Estado, Luis Abinader, asuma la presidencia del PRM a partir de junio; así lo han dejado claro varios de sus dirigentes.

A partir de ahí, el papel de liderazgo interno que asuma el mandatario podría ser un elemento preponderante a tomar en cuenta con miras a la consolidación y al futuro cercano del PRM.

Fortalecimiento

Tratando de lograr la consolidación, la dirección política de la organización está dando pasos importantes para lograr consenso para la elección de sus nuevas autoridades a partir de junio próximo.

Por ejemplo, se ha creado la comisión de consenso, encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para tratar de lograr elegir presidentes provinciales sin contratiempos.

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