Conacerd pide a empresas de República Dominicana mantener canales de abastecimiento

- Publicidad -

Santo Domingo. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (Conacerd) solicito hoy a todas las empresas suplidoras de alimentos y a la Industria nacional mantener el flujo de abastecimientos y reabastecimientos a los canales de distribución, tanto mayoristas como al detallista.

Antonio Cruz Rojas Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo apoyado en el Decreto 136-20, que permite mientras dure el toque de queda, que podrán transitar debidamente justificados, personas y vehículos vinculados a las empresas e industrias y al comercio de alimentos, energía, agua, comunicación y otros.

Cruz Rojas dice sentirse preocupado y teme que se produzcan desabastecimiento en los canales de distribución por falta de reabastecer los almacenes y el sector detallista.

Conacerd ha recibido reportes de 25 negocios cerrados en el distrito nacional y 5 regiones del país por falta de provisiones.

Los negocios cerrados están ubicados Distrito Nacional, Boca Chica, la Región Este, en Romana, Higuey y Bávaro; Región Nordeste, San Francisco de Macorís, Las Galeras, Nagua, Fantino, y Salcedo; Región Norte Noroeste, Santiago, Región Cibao Central, Sánchez Ramírez y en la Región Sur, San Cristóbal, San Juan y Barahona.

Cruz Rojas dijo que el llamado lo hace debido a que en este momento de crisis, fruto del Coronavirus, el Presidente de la República emitió el decreto 136-20, con la finalidad de que no se produzca desabastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional, por lo que las empresas e industria no tendrán dificultad de transito de su personal y vehículos vinculados a la rama. Esta medida ayudará a los consumidores de alimentos a no sentir escases de productos.

Conacerd recomienda al sector empresarial e industrial, que soliciten a través del Ministerio de Interior y Policía sus correspondientes certificaciones de rutas para estos fines. Esto le permitirá realizar sus operaciones con normalidad en todo el territorio nacional y podrán suplir mayoristas y Detallistas.

El vicepresidente e de la entidad dijo que de no ser así, no tendrá efecto positivo el esfuerzo realizado por el Presidente de la República, haber aumentado de 1,500 pesos a 5,000 mil pesos el monto a la Tarjeta Solidaridad del Programa Comer es Primero. Pedimos a las empresas e industrias que hagan un esfuerzo para lograr el objetivo deseado.