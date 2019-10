República Dominicana tiene un bajo riesgo en lo que se refiere al financiamiento al terrorismo, pero no ocurre lo mismo con la práctica del lavado de activos provenientes de acciones ilícitas como la evasión de impuestos y la corrupción, afirmaron expertos participantes en un congreso internacional sobre el tema.

Sin embargo, los expertos destacaron que República Dominicana está dando los pasos necesarios para cumplir con los estándares internacionales relacionados con la prevención y persecución de esa práctica.

Uno de los factores citados, generadores del lavado es la informalidad en la cual se realizan innúmeros negocios no sólo en República Dominicana, sino en toda la región de América Latina y el Caribe.

De hecho, los expertos indicaron que la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, que se viene impulsando en forma diligente en la región, es uno de los factores que pueden incidir en forma determinante en la mitigación del tema del lavado de activos.

Los planteamientos fueron externados por Silvina Copello, asesora externa de la Unidad Internacional del Notariado para la Prevención de Lavado de Activos; Carlos Pavez, exsuperintendente de Valores y Seguros de Chile y actualmente consultor privado y Wendy lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero, adscrita del Ministerio de Hacienda, al participar como invitados al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Lora, en su intervención dijo que los delitos vinculados al lavado de activos no han bajado, sino que contrario a ello, se han diversificado.

Es por ello, indicó, que se ha elaborado una campaña con el objetivo de que además de los sujetos obligados, que por sus actividades comerciales tienen una legislación de prevención del lavado, como los intermediarios financieros, se hayan incluido en la lista a otros sectores, donde pueden producirse prácticas de esta naturaleza. Citó entre estos el sector inmobiliario, venta de vehículos y tiendas.

La lucha contra el lavado de activos no es una moda, destacaron los expertos, es un tema que vino para quedarse, debido a las implicaciones que tiene.

Se le ha asociado a la evasión fiscal, tipificando esa práctica como una antesala al lavado de activos. Esto, debido a que durante mucho tiempo a la evasión de impuestos no se le tipificó como un delito criminal, incluso todavía existen muchos países donde no se le considera de esa manera.

República Dominicana fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina en el 2018 y los resultados fueron positivos.

De hecho, el país adoptó la Ley sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo, siendo ahora el principal desafío la implementación adecuada de esa legislación.

El no enfrentamiento de las normas internacionales para enfrentar el lavado de activos, puede dar como resultado que un país sea aislado y no ser un destino para las inversiones internacionales de capitales.

Los expertos participantes en el Almuerzo fueron cuestionados en torno a cuáles son los principales delitos vinculados al lavado de activos, in dicando que estos son el narcotráfico, la corrupción administrativa y el fraude bancario, a los que se le suma la falsificación en sus múltiples manifestaciones.

Los expertos participantes en el conversatorio indicaron que la prevención es uno de los métodos más efectivos en la lucha contra el lavado de activos. Por ello, en muchos países a los abogados se le ha asociado a los sujetos obligados que deben reportar sus actividades a las autoridades como forma de prevención del lavado de activos.

Capello, en su intervención, dijo que los abogados hicieron una gran resistencia a ser incorporados a esa categoría y de hecho, citó que en algunos países hubo largos debates judiciales, con la participación incluso de las Supremas Cortes de Justicia, a donde acudieron los abogados tratando de impedir que sus actividades fuesen vinculadas al lavado de activos.

UN APUNTE

Congreso

El Congreso Internacional sobre Lavado de Activos, que concluye hoy fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana con la participación de expertos nacionales y extranjeros. El foro fue realizado a propósito de la celebración ayer del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, actividad que ha tomado auge en los últimos años a nivel internacional, debido a los intentos de formalizar recursos provenientes de actividades ilegales como la corrupción administrativa y el narcotráfico.