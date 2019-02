PORT CHARLOTTE, Florida – Jesús Sánchez estaba en la casa de su hermano en la República Dominicana cuando recibió un mensaje sorprendente de su agente.

“Me estaba preguntando qué estaba pasando”, dijo Sánchez.

Sánchez, quien es el prospecto número 4 de los Rayos de acuerdo con MLB Pipeline, fue colocado en la lista de 40 hombres por Tampa Bay para el equipo protegerlo de una posible selección por otra organización durante el Sorteo de la Regla 5 en diciembre.

“No esperaba eso”, dijo el jardinero en español. “Fui a la academia, y luego me llamaron y me dijeron que pensaban que yo era realmente especial. Eso me golpeó muy duro”.

Recibir la noticia con su hermano fue cómo Sánchez quería que sucediera. Su hermano, Nervo, fue quien lo ayudó a enamorarse del juego a una edad temprana, y es la razón por la que Sánchez batea del lado izquierdo del plato, a pesar de ser derecho.

“Estaba muy emocionado”, dijo Sánchez al recibir la noticia. “No lo esperaba y él tampoco. Estábamos como “no puedo creer esto”.

Esta primavera es la primera vez que Sánchez forma parte del plantel de 40 hombres, pero no es la primera vez que el cuerpo técnico de los Rayos ha tenido la oportunidad de verlo en los juegos. En el último entrenamiento de primavera, Sánchez mostró su gran sonrisa en el campo, bateando de 7-3 con un doble y un triple.