HATO MAYOR.- El presidente Danilo Medina se refirió este domingo al crecimiento económico experimentado por República Dominicana en los últimos seis años, crecimiento que dijo promedia un 6.6 % al año, índice que consideró es el más alto de la región.

“No somos el paisito que conocimos en el pasado. Nosotros somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento; somos una economía de empuje”, expresó el gobernante durante la entrega de una planta procesadora de lácteos, frutas y néctares prometida a ganaderos de aquí.

El mandatario resaltó que ahora mismo hay un crecimiento de todos los rubros en el país, debido a que el Gobierno ha trabajado para crear las condiciones para que los dominicanos tengan poder de compra.

“Si no tienen poder de compra, de nada vale producir, porque nosotros en estos rubros no podemos competir con esos países que tienen un subsidio a la agropecuaria, no lo podemos hacer. Tenemos que competir en el mercado nuestro y lo que hay es que crear las condiciones aquí para que la gente pueda demandar los bienes y los servicios que requiere, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día”, enfatizó.

Medina manifestó, además, que contrario a los que dicen que pese al crecimiento económico que experimenta la República Dominicana la economía no se derrama, el gobierno ha invertido 40 mil millones en el campo a favor de los productores, lo que evidencia que sí lo hace.

“Yo quiero que ustedes sepan que el año pasado, la masa de dinero en circulación, o sea, el dinero que está en los bancos y en las manos de las personas, creció 10.6%, y la banca dominicana prestó a la economía dominicana más de 111,000 millones de pesos. Eso es dinero en circulación que hay en manos de la gente”, destacó.

Precisó que fruto del crecimiento de un 6.6% al año en promedio, que calificó como el más alto de la región, fue precisamente la invitación que le hicieron para participar en los temas sobre Innovación de la Economía Rural en un escenario junto al papa Francisco, en el 42° período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), en Roma.