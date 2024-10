Calificado una herramienta para poner su aprendizaje en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), al servicio de los demás como un bien común que permita dialogar y debatir, pero también, no dejar solo a otros el narrar la historia, el político Víctor Bisonó Haza (Ito) puso en circulación su obra “Desde adentro: hacia el país que queremos”.

La obra, que es la quinta que publica el también ministro del MICM, además, es una rendición de cuentas de los últimos cuatro años de gestión al frente de esa institución.

El texto es una nomenclatura muy sugerente y significativa que conjuga vistosidad y volumen, donde el escritor deja ver que además de un dirigente político y activista social se ha perfilado como un literato e intelectual de relieve.

Estamos ante el desarrollo de una obra literaria, ante unos planteamientos, normas y principios que van en una concatenación coherente que nos llevan a ver una verdadera rendición de cuentas amplia y completa.

Yo que no soy ni de cerca un crítico literario, más bien pudiera considerárseme un cronista político, para la crítica literaria a esta obra, me voy a auxiliar de su propio autor y de su prologuista, el escritor e historiador doctor Frank Moya Pons, expresidente de la Academia de Historia de la República Dominicana (2010-2013).

Manifiesta Moya Pons: «Retirado, como estoy, de toda actividad política desde hace 20 años, me sorprendió que Víctor Bisonó Haza (Ito) me pidiera escribir el prólogo de este interesante libro, que él ha titulado Desde adentro: hacia el país que queremos, donde cubre los cuatro años que lleva ejerciendo la fatigosa tarea de ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana. Movido por mi amistad con él y su familia, he hecho una excepción (pues no escribo de política) y he aceptado esta tarea”.

«Esta obra puede leerse desde dos perspectivas: Como memorias de la acción administrativa de Ito durante los últimos cuatro años, y como confesión personal de por qué, luego de haber sido diputado en el Congreso Nacional de manera continua durante 18 años, representando al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), tomó la decisión de cambiar de partido y apoyar al candidato presidencial Luís Abinader Corona, quien resultó ser el ganador de las elecciones nacionales de 2020 como candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.

Decía el dirigente político y escritor en sus palabras de presentación del libro, «Desde adentro: hacia el país que queremos»: “Desde mi niñez, motivado por mis ancestros, comprendí el valor de la palabra escrita como un espacio para reflexionar con profundidad y transmitir ideas que puedan hacerse eco a lo largo del tiempo”.

“La comprensión de este hecho fue lo que me motivó a publicar, en 2008, mi primer libro titulado Las bases de la nación: fuente de virtudes ciudadanas, prologada por el doctor Juan Sully Bonelly, obra en la que hice una reflexión sobre los pilares fundamentales de nuestra identidad nacional”, precisa el autor del libro.

“Luego, los tres libros siguientes: Visión de nación, en 2012; Reflexiones para una transformación en República Dominicana, en 2015 y Mis escritos, en el 2020. Ahora, en las primeras pinceladas de lo que el lector encontrará en estas páginas, digo que asumir el liderazgo del MICM hace cuatro años fue uno de los retos más importantes de mi carrera política, especialmente por el contexto en el que nos encontrábamos. El objetivo principal del presidente Luis Abinader al llegar al gobierno fue relanzar el país y ofrecer esperanza a los dominicanos en medio de la incertidumbre”.

«Este libro describe, por un lado, como logramos transformar el MICM en una institución moderna, reestructurada y con un rumbo bien definido, implantando una cultura organizacional, emprendedora e innovadora que nos permitió obtener, en tiempo récord, numerosas certificaciones ISO y colocar al MICM al nivel de las empresas e instituciones que se destacan por su eficiencia, alcanzando hitos muy importantes como el Gran Premio Nacional al la Calidad del Sector Público Dominicano en 2023 y la máxima calificación histórica durante 24 meses consecutivos en los estándares de trasparecía y libre acceso a la información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.»

Concluyo en que estamos ante un magnífico aporte, además de a la bibliografía nacional, a la cultura democrática, a la gerencia de Estado con eficiencia, eficacia y efectividad, con ética y transparencia, con dedicación y entrega.

José Vicente Calderón R.

jovicaro19@hotmail.com

El autor es periodista