El ambiente está denso. Hay cuerpos agitados, impacientes…el aire está cargado de baloncesto.

Pocas horas faltan para que se cante el salto al centro y se dé inicio a una contienda sin cuartel en la que siete equipos intentarán destronar al campeón, club Mauricio Báez, ganador de dos de los tres últimos torneos que marcan un renacer del basket superior distrital.

Todos quieren ser parte de la historia, del torneo que al decir de los organizadores marcará un antes y un después en los aná les de éstos clásicos.

Todos quieren cargar la atractiva Copa Santo Domingo puesta en juego y que aporta la Alcaldía del Distrito Nacional.

El escenario

La casa de Don Virgilio Travieso Soto, el Palacio de los Deportes, será el escenario que albergará la justa del basket superior capitalino, que en esta oportunidad se dedica al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín).

Para la ocasión, la “Media Naranja” ha sido remozada a profundidad por el Comité Organizador que preside José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia.

Un nuevo tabloncillo será instalado y las butacas fueron mejoradas para ofrecer más confort al público.

Fue reparado el techo, pintada toda la estructura, y el sistema de instalaciones sanitarias fue transformado totalmente, con la colocación de equipos nuevos y de alta calidad.

Se han instalado además luces led en la zona de juego, ofreciendo mejor visión tanto a los jugadores como al público.

Y se ha instalado un sistema de climatización (aire acondicionado) para el disfrute de todos los asistentes al Palacio de los Deportes.

Cero preocupaciones

El Comité Organizador se concentró en eliminar cualquier preocupación que pueda impedir la asistencia del público al evento.

Para tales fines elaboró un plan de seguridad que incluye la integración de más de 100 agentes policiales y de otros organismos de seguridad del Estado.

Se han iluminado las áreas exteriores del Palacio de los Deportes (incluyendo los (parqueos) y se ha dispuesto un patrullaje constante.

Un sistema de video-vigilancia que consta de 42 cámaras, distribuidas en toda la instalación auxiliará la labor de seguridad de los agentes.

Otros aspecto tomado en cuenta por los organizadores es el del transporte, razón por la cual la Oficina Metropolitana de Transporte de Autobuses (OMSA) pondrá a disposición del público sus unidades desde y hacia el Palacio de los Deportes.

La jornada de hoy

San Lázaro, uno de los clubes tradicionales del basket capitalino, se medirá a Los Prados, a partir de las 7:00 de la noche.

Los lazareños aseguran haber conformado un equipo competitivo con las condiciones suficientes para llevarlo a la conquista de un título que no han podido acariciar desde el 2008, cuando vencieron a Villa Duarte.

Los Prados, de acuerdo al presidente del club Juan Coronado, han trabajado fuerte para acabar con el reinado de los mauricianos y aplastar a todo el que se cruce en su camino.

A segunda hora (9:00 de la noche) el club Mauricio Báez inicia la defensa de su título ante el aguerrido equipo de San Carlos.

Los mauricianos cuentan con una mezcla de veteranos y talentosos jóvenes para darle mucho más motivos de alegría a la barriada de Villa Juana.

Y San Carlos echará manos a una tradición que los sitúa como máximo ganador de éstos clásicos, para volver a reinar como en sus mejores años.

Cuentan con un equipo de acuerdo con el gerente Agustín Espinosa, que dará la batalla a los demás conjuntos.

Los otros competidores son el club Doctor Rafael Barias, El Millón, Huellas del Siglo y Bameso, todos bien artillados para un combate fiero de principio a fin.

BASKET dn

Juegos de hoy (2)

7:00 p.m. San Lázaro vs Los Prados

9:00 p.m. Mauricio Báez vs. San Carlos

Juegos del viernes

7:00 p.m. El Millón vs Huellas del Siglo

9:00 p.m. Rafael Barias vs Bameso

Juegos del domingo (4)

11:00 a.m. Los Prados vs Mauricio Báez

1:00 p.m. San Carlos vs. San Lázaro

5:00 p.m. Bameso vs El Millón

7:00 p.m. Huellas del Siglo vs Rafael Barias