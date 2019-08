Magín Díaz, José Luis 'Pepín' Corripio Estrada, Ney Aldrin Bautista Almonte,Nelson César Antonio, El presidente de FDC, Iván García, durante la Congreso Federación Dominicana de Comerciantes. Hotel Barceló. Santo Domingo Rep. Dom. 18 de enero del 2018. Foto Pedro Sosa

El director general de Impuestos Internos dijo hoy que el nuevo Régimen Simplificado de Tributación, que entrará en vigencia este mismo año, es un paso de avance que ayudará a reducir los niveles de informalidad en el país.

El ingeniero Magín Díaz dijo que el nuevo sistema “funciona con una sola tasa, si usted es empresa, usted paga un 7% de sus ingresos como ITBIS e Impuesto sobre la Renta y tiene que hacer dos pagos al año y punto” “Y no tiene que remitir información, no tiene que pagar el ITBIS por lo devengado, no tiene que pagar impuestos a los activos y no tiene que pagar el anticipo del Impuesto sobre la Renta y tampoco tiene que remitir todos los meses los formularios que tienen que remitir todas las empresas, o sea, es un sistema muy sencillo”, dijo.

Afirmó que si es del sector agropecuario las tasas son mucho más bajas, “porque en el sector agropecuario se cobran unas tasas efectivas que en promedio son menores al 1% de los ingresos, hay una tabla de acuerdo a que actividad agropecuaria a la que usted se dedica, si es sector arroz, si es sector de cebolla, hay una tabla publicada, y en general, son tasas menores al 1% de los ingresos”.

En su participación esta mañana en el programa El Día, por Telesistema 11, entrevistado por Huchi Lora y Amellia Dechamps, el director de la DGII aclaró que “ese régimen, como yo dije, no es para recaudar, no es que las recaudaciones de la DGII van a aumentar, es para formalizar, para ayudar, para que entren en el sistema todas esas microempresas que no entraron”.

Indicó que la inscripció al régimen puede hacerse por el lado de las compras, ya que “si usted tiene un comercio cuyas compras son hasta $40 millones de pesos se puede acoger al régimen simplificado con todos los beneficios que yo mencioné. Entonces, cualquier comercio, un colmado que venda, hasta $20, $30, hasta $40 millones”.

Díaz dijo que la DGII ya tiene un área dedicada en la sede central para evaluar todas las solicitudes, pero en cada provincia en nuestras oficinas, que tenemos más de 40 oficinas en todo el país, tenemos personal especializado para ayudar a la persona o a la empresa”.

También puede hacerse por internet.

“Nosotros vamos a sacar ya desde hoy una campaña en las redes, en televisión, en radio, acompañado del Ministerio de Industria y Comercio, del viceministerio de Pymes para dar a conocer y asesorar a las personas, aconsejarlas en los centros mipymes en cada provincias, en nuestras oficinas, o sea, vamos a hacer un despliegue para dar a conocer el sistema y para ayudar al pequeño empresario, al profesional liberal a que sepa los beneficios que tiene y cómo aplicar al sistema”, afirmó el director de la DGII.

Reiteró que en la modalidad de Ingresos podrán acogerse personas físicas y jurídicas cuyos ingresos brutos anuales no superen los ocho millones 700 mil pesos.

Por otro lado, en la modalidad de Compras podrán acogerse las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la comercialización de bienes y cuyas compras e importaciones no superen los 40 millones de pesos.

