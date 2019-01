NUEVA YORK, EE.UU.- El masivo apoyo que ha venido recibiendo el concejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, quien aspira a “Defensor del Pueblo” por esta ciudad en las próximas elecciones del 26 de febrero, lo ponen en ruta para salir triunfante.

Decenas de organizaciones, empresarios, políticos, comunitarios y ciudadanos comunes hispanos (dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, puertorriqueños, salvadoreños, y cubanos, entre otras etnias) han endosado al aspirante criollo.

En esta semana, Rodríguez recibió el apoyo del hijo del icono de la política afroamericana en la urbe, Adam Clayton Powell, quien lleva su mismo nombre, y de decenas de mujeres, profesionales en las distintas ramas del saber y activistas comunitarias, entre ellas Elida Almonte, Magda Martínez, Rafael Meriño, Belkis Martínez, Evelyn Nolazco, Altagracia Méndez y Margarita de Jesús, entre otras.

Powell Jr., de origen puertorriqueño y afroamericano, un ex candidato a senador por el distrito 13 en el 2016, ex asambleísta y consejero de la ciudad, y ex director político del Comité Nacional Demócrata hizo un llamado a los miles de sus seguidores para que voten por Ydanis, al igual que las mujeres a sus familiares, amigos y relacionados.

“Ha sido un gran luchador, como profesor y concejal ha trabajado en coordinación con activistas como Richie Pérez, Howard Jordan y otros líderes puertorriqueños para sacar la marina de Vieques en Puerto Rico, siendo arrestado por eso”, dijo Powell.

“Recientemente visitó la isla exigiendo del Gobierno Federal el apoyo financiero para sacar a los puertorriqueños de la actual situación en que se encuentran y los que salgan de allí se establezcan en esta ciudad; ha sido un defensor del pueblo durante toda su vida, sé que será un gran “Defensor del Pueblo” para todos los neoyorkinos”, precisó Powell Jr.

Las féminas coincidieron en manifestar que lucharán las 24 horas del día entre sus connacionales de la Gran Manzana para concientizarlos de la importancia en tener a un hispano, sobre todo quisqueyano, en la segunda posición más importante de la ciudad, después del Alcalde.

Por su parte, Ydanis agradeció el apoyo “incondicional” de Powell Jr. y las hispanas. “Me siento muy orgullo del endoso que vengo recibiendo masivamente de las diferentes comunidades, reafirmando su compromiso de luchar para que los latinos, inmigrantes y los neoyorkinos en general tengan un “Defensor del Pueblo” que asegurará que las agencias de NY les den el servicio y respeto que se merecen”, afirmó el candidato.