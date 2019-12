NUEVA YORK.- La base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no persigue líderes sino a quien lo pueda ayudar, sostuvo en esta ciudad el presidente estatal de la entidad, Frank Cortorreal.

Al preguntársele qué porcentaje considera se fue del PLD hacia el nuevo Partido Fuerza del Pueblo, respondió en base a la alta dirigencia peledeista. Del Comité Central (CC) que eran 620 y algo, se quedaron 525 y del Comité Político (CP) se fueron 7 de 35, quedando la estructura de la entidad prácticamente intacta, porque la base no sigue líderes, sino a quien le pueda ayudar, reiteró.

Sobre una segunda vuelta indicó que en política dos no es uno más uno. “La política no es así, vamos a ver como la misma lucha que se está dando, las contradicciones que se van desarrollando, por ejemplo, suponiendo que Leonel Fernández es candidato, pero tenemos a Gonzalo, Abinader y a otros que saldrán por ahí, se dice que David Collado”, indicó.

El también jefe de la misión de la RD ante las Naciones Unidas, sostuvo que el PLD es el partido que está más unificado con sus candidatos, además de ser la organización política mayoritaria en RD.

Se preguntó ¿de dónde saldrá la fuerza de Collado?, del PRM contestó a seguida. ¿De donde sale la fuerza de Leonel?, de la poca que se fue con él, se la va a sacar al PRM, se contestó.

“Por qué decimos esto, porque la mayoría que votó por Leonel fue lo que no quieren saber del gobierno, pero no estaban en el PRM y al no poder estar en el PRM porque el padrón era cerrado votaron por Fernández, es decir todo el que voto por Leonel, en su mayoría, es porque no quiere saber del gobierno”, afirmó Cortorreal.

Dijo que la FP en NY, realmente es la fuerza que tenía agrupada, pero están en muy minorías.

Agregó que al observar el equipo de campaña de ese partido en la urbe, los dirigentes conocidos ahí son una tercera parte, los demás son de fuera, y se fueron de los comités intermedios un poco más de 30 compañeros, precisó.

Cortorreal manifestó que el PLD-NY dará oportunidad a la dirigencia para que se desarrolle, hemos dado instrucciones de que a nadie se le dé codazos ni se le atraje, que suba todo el mundo que quiera trabajar, que se desarrolle.

“En la campaña que viene, en lo inmediato nosotros queremos que se integre todo para iniciar el plan de trabajo”, sentenció.