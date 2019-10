Al Horford quiere ganar un campeonato.

De una forma u otra, determinó que eso no sucedería en Boston.

Kyrie Irving fue el eje central, ambos centrales en la terrible química de los Celtics la temporada pasada, pero también una jugadora muy talentosa cuya partida bajó su techo .Después de que Irving se fue a los Nets, Horford firmó con los 76ers.

Horford, a través de Steve Bulpett del Boston Herald:

“Y luego miro mi carrera y a mí mismo y los años que me quedan. Había ciertas cosas que queríamos lograr como equipo y cosas que necesitábamos para que eso sucediera. Obtuvimos todas esas piezas el año pasado, pero no sucedió para nosotros, y en el futuro no sabía si iba a ser una espera de dos años o lo que fuera a ser. Fue eso y las razones financieras.

Cuando comenzamos con el equipo tratando de encontrar cosas y no pudimos ponernos de acuerdo sobre ciertos números, fue entonces cuando decidí, ya sabes qué, voy a tener que abrir mi agencia libre. Creo no solo que valgo una cierta cantidad de dinero, sino que también quiero estar en una posición en la que tenga una muy buena oportunidad de ganar ahora. Sabes, mi ventana es ahora. Así es como me siento.”

“Solo creo que si Kyrie se hubiera quedado, no sé si hubiera funcionado. Habría tenido que haber algunos cambios importantes en lo que respecta a los jugadores, porque estaba claro que el grupo que teníamos no iba a poder coexistir”.

Aprecio que Horford reconozca el dinero factorizado. Muchos jugadores lo niegan.

Casi siempre importa, pero se ha vuelto grosero decirlo. Los 76ers le garantizaron $ 97 millones con $ 5 millones adicionales si llega a las Finales de la NBA en los próximos tres años y otros $ 7 millones si gana un campeonato en ese lapso.

Un Apunte

Sin tiempo que perder

El equipo de Boston todavía puede tener un futuro brillante con Jayson Tatum y Jaylen Brown. Pero esos delanteros son jóvenes. Como dijo Al Horford, los Celtics podrían tardar un par de años en aumentar por completo. A los 33 años, el estelar jugador dominicano no tiene ese tipo de tiempo.