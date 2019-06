Brasilia, (EFE).- El jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, Joaquim Levy, presentó este domingo su dimisión, un día después de haber sido objeto de duras críticas por parte del presidente del país, Jair Bolsonaro. “Pedí al ministro de Economía, Paulo Guedes, mi desvinculación del BNDES” y “le agradezco su invitación para servir al país”, dice una carta divulgada por el propio Levy, sobre quien Bolsonaro afirmó este sábado que “no estaba siendo leal”. Las severas críticas de Bolsonaro al presidente del mayor banco de fomento del país tuvieron un nítido tinte ideológico y se basaron en la decisión de Levy de nombrar director del área de Mercado de Capitales del BNDES al economista Marcos Barbosa Pinto. Aún con perfil netamente técnico, Barbosa Pinto había trabajado en los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), ambos del Partido de los Trabajadores (PT) y principales antagonistas ideológicos del líder de la ultraderecha. coque iphone x avec citation “Ya estoy hasta aquí (cansado) de Levy. Ya le dije que despida a ese tipo o que lo despido a él”, declaró Bolsonaro a periodistas la víspera en alusión a Barbosa Pinto. coque iphone 7 souple silicone Bolsonaro, quien se ha comprometido a “limpiar de socialistas y comunistas” el sector público, sostuvo que “un Gobierno tiene que ser así” y que no puede tener “a personas sospechosas en cargos importantes”, como el que ocupaba Barbosa Pinto, quien también ha presentado su dimisión este domingo. coque iphone 6 sarah “Ya hace algún tiempo que Levy no está siendo leal a lo que acordamos y a aquello que conoce sobre mí”, indicó el mandatario, quien dio a entender que la semana próxima decidiría la situación del presidente del BNDES, que se le ha adelantado y presentado su renuncia. Levy también ocupó cargos en el Gobierno de Lula y llegó a ser ministro de Hacienda durante un año en la gestión de Rousseff, lo que la valió a la entonces mandataria unas duras criticas de los sectores del PT alineados más a la izquierda. coque pour iphone xs max degrade couleur El ahora expresidente del BNDES es un respetado economista con una larga carrera en diversos organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Levy, de perfil técnico y sin filiación partidaria, contaba con el aval del poderoso ministro de Economía, Paulo Guedes, con quien ha trabajado en el pasado y comparte el ideario liberal que el Gobierno de Bolsonaro le ha impuesto a la economía del país. coque iphone 8 plus whisky Esta semana, también por problemas más “ideológicos” que técnicos o de gestión, el mandatario destituyó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Alberto dos Santos Cruz.