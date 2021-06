Dirigente político expone quejas en carta pública al presidente Luís Abinader

Santo Domingo.-El dirigente político Fermín García, quien fungiera durante la pasada campaña electoral a la Presidencia de la República, como coordinador del Movimiento Machete, además de coordinador de los movimientos de Ultramar del sector externo, envió una carta pública este viernes, al hoy presidente Luis Abinader, en la cual destaca que acude a dicho método ya que al parecer quienes tienen compromisos con él y con más de 40 movimientos del sector externo, no le informan al primer mandatario la situación por la que atraviesan.

Establece García que aunque se ve antiético hacerle saber o recordar ciertas cosas públicamente al Presidente de la República, muchos amigos y compañeros le motivaron a hacerlo, y argumenta su labor política al frente de miles de hombres y mujeres que trabajaron sol a sol y sin descanso por su triunfo en 2020.

«Estimado presidente, en el exterior no hubo un organismo de trabajo político que lograra superar nuestros aportes, para eso puedo citar como testigo al excoordinador del sector externo nacional y del exterior, nuestros aportes no solo fueron en las estructuras de Ultramar, también a las estructuras de Santiago y San José de las Matas», expresa.

«En términos de nuestras responsabilidades, cumplimos, pero en lo que respecta a nuestro trabajo, absolutamente a nadie se le ha tomado en cuenta y somos alrededor de 40 movimientos. Sin embargo, a 10 meses de gobierno, nos preguntamos si el Presidente de la República sabrá esta situación, si será porque quienes tienen el compromiso con nosotros no le informan nada al Presidente», prosiguió el dirigente político.

«Créame, señor Presidente, que aunque las circunstancias no sean favorables para todos nosotros, seguiremos fiel, reconociendo la buena gestión que viene desarrollando en beneficio de toda la República Dominicana», concluye.

Carta íntegra

Santo Domingo, 25 de junio 2021.

Honorable señor presidente

Luis Abinader.

Hemos decidido hacer pública esta carta para que usted conozca la situación por la cual atraviesan nuestros organismos de trabajo político que sirvieron de plataforma para su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales, el pasado 5 de julio del año 2020.

En primer lugar, me permito recordar algunos de los trabajos y acciones realizadas por mí, por mi equipo y por los movimientos políticos que dirigimos durante la pasada campaña electoral para lograr el triunfo, pensando que le acompañaríamos a hacer el gobierno que deseamos y siempre hemos confiado que hará, en el entendido de que como usted ha expresado, el gobierno no es un botín, pero que juntos podemos lograr un mejor país.

Aunque considerábamos antiético decir y hacerle saber la realidad, muchos amigos y compañeros me motivaron a hacerlo público.

Señor presidente, el 14 de agosto del 2019 junto a mi amigo excoordinador del sector externo en Santiago de los caballeros, Federico Franco, acudimos a su oficina, hablamos ahí y cuatro días más tarde usted visitaría a San José de las Matas, recuerdo que no podía quedarme para acompañarles, ya que por compromisos, tenía que regresar a los Estados Unidos, pero usted recordará el gran amor con que servimos de apoyo a esta visita, como en muchas otras ocasiones.

Estimado presidente, en el exterior no hubo un organismo de trabajo político que lograra superar nuestros aportes, para eso puedo citar como testigo al excoordinador del sector externo nacional y del exterior, nuestros aportes no solo fueron en las estructuras de Ultramar, también a las estructuras de Santiago y San José de las Matas. En términos de nuestras responsabilidades, cumplimos, pero en lo que respeta a nuestro trabajo, absolutamente a nadie se le ha tomado en cuenta y somos alrededor de 40 movimientos. Sin embargo, a 10 meses de gobierno, nos preguntamos si el presidente de la República

sabrá esta situación, si será porque quienes tienen el compromiso con nosotros no le informan nada al presidente.

Créame señor presidente, que aunque las circunstancias no sean favorables para todos nosotros, seguiremos fiel, reconociendo la buena gestión que viene desarrollando en beneficio de todo nuestro pueblo, de toda la República, Dominicana.

Con mucho respeto y alta estima,

Fermín García.

Excoordinador del Movimiento

Machete, y coordinador de los movimientos de Ultramar del sector externo.

fermingarcia2452@gmail.com