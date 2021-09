Dominicana bate a Estados Unidos

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana se adjudicó este domingo su segunda victoria sobre Estados Unidos en quince confrontaciones durante el historial de la Copa Panamericana de Voleibol Masculino.

El triunfo dominicano 3-2 (25-23, 18-25, 25-22, 25-17, 15-8) en el Pabellón Ricardo –Gioriver- Arias, se unió al logrado 3-0 (25-14, 25-12, 25-19) el 26 de julio de 2017 en Gatineau, Canadá.

Henry Tapia anotó 25 puntos, incluyendo cinco ases y dos bloqueos, para ser el atacante líder del equipo dominicano. Héctor Alexis Cruz y Dawilin Méndez agregaron 14 y 11, respectivamente, en el triunfo.

“Desde el comienzo del torneo dije que este era el juego que teníamos que ganar”, dijo el dirigente dominicano José Mañón. “Todo el entrenamiento del día de hoy lo enfocamos en la forma de juego de EEUU y las cosas salieron como esperábamos”.

Tapia agregó: “Los dos primeros parciales fueron nuestros pero luego las cosas se complicaron. Hay que dar crédito al equipo completo por la forma como nos recuperamos para ganar el tercer parcial”.

Kyle McCauley lideró a cinco jugadores de Estados Unidos en cifras dobles con 16 puntos. Cole Gillis y Merrick McHenry fueron los siguientes con 14 y 12, respectivamente, y Daniel Wetter y Jacob Pasteur terminaron con 11 puntos cada uno.

Las 13 victorias de Estados Unidos sobre República Dominicana incluyen tres que se fueron a un 3-2, otras tres que terminaron 3-1 y siete que cerraron 3-0.

“Llegamos al límite de cinco sets ante un muy buen equipo”, dijo Andy Read, el entrenador de Estados Unidos. “Les doy crédito a mis jugadores porque después de estar perdiendo 0-2, pudimos dar vuelta y luchar y llevar el juego hasta donde llegó. Va a ser un gran torneo”.

La acción continúa esta tarde a partir de las 3:00 con una triple cartelera que presenta a Estados Unidos vs Surinam, Puerto Rico vs México y Canadá vs República Dominicana.

UN APUNTE

Siete veces

Estados Unidos ha vencido a República Dominicana en las siete ocasiones en que sus equipos masculinos se han medido en el Campeonato Continental NORCECA desde 2001. Todos esos juegos terminaron con marcador de 3-0 con excepción de este año que concluyó 3-1.