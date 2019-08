Kevin Durant finalmente ha roto su silencio. Y sus palabras probablemente provocarán el dolor de los fanáticos de los Knicks, y deleitarán a los fanáticos de los Nets a lo grande.

“Si me iba de los Warriors, siempre sería para los Nets”, dijo Durant a Yahoo Sports en sus primeros comentarios desde su sorprendente decisión de agencia libre. “Obtuvieron las piezas y una oficina creativa. Simplemente me gustó lo que estaban construyendo”.

Durant, quien no había hablado con los medios desde que rompió su Aquiles durante el Juego 5 de las Finales de la NBA el 11 de junio, dijo que la especulación de un año de que dejaría a los Warriors para salvar a los Knicks no era justificada. Al final, por supuesto, nunca sucedió. Horas antes de que la agencia libre abriera oficialmente el 30 de junio, se informó que el futuro miembro del Salón de la Fama de 30 años acordó un contrato máximo de 4 años y $164 millones con los Nets de la ciudad.

Cuando se le preguntó cuándo se decidió por los Nets, Durant dijo: “30 de junio. Esa mañana. Nunca quise faltarle el respeto al juego enfocándome en el futuro. Siempre se trataba de ese día, centrándose en lo que era más importante ese día. Y durante toda la temporada, el baloncesto es la cosa número 1”.

La NBA está investigando si los Nets y otros equipos cometieron alteraciones en esta temporada baja, ya que se reveló que Durant y Kyrie Irving habían acordado acuerdos con los Nets antes de que la agencia libre se abriera oficialmente.

“No tuvimos que jugar juntos”, dijo Durant sobre asociarse con Irving. “No fue necesario. Pero éramos amigos antes que nada, y simplemente queríamos jugar juntos. Pero no fue algo que planeamos. Simplemente se unió”.

No está claro cuándo Durant hará su debut en Brooklyn, y muchos proyectan que se perderá toda la próxima temporada para recuperarse de la lesión que ha arruinado tantas carreras de la NBA.

Durant, como lo han hecho los Nets en lo que va del verano, ofreció pocas pistas sobre cuándo podría regresar.

“No sé””, dijo. “Como si no supiera que me lastimaría. No lo sé. Ya veremos. Estoy temprano en el proceso. Así que estoy moliendo todos los días”.

Pero Durant cerró con vehemencia los informes de que los Guerreros tenían la culpa del fiasco de Aquiles. Durant se desgarró el Aquiles derecho en las Finales después de regresar sorprendentemente de una lesión en la pantorrilla derecha que se esperaba que lo mantuviera alejado el resto de la postemporada.

“Diablos, no. ¿Cómo puedes culpar a [los Guerreros]? Demonios, no”, dijo Durant a Yahoo.

UN APUNTE

Exculpa a Warriors

“Escuché que los Guerreros me presionaron para que volviera. Nadie nunca me dijo una palabra durante la rehabilitación cuando regresaba. Solo estábamos yo [el director de medicina y rendimiento deportivo] Rick [Celebrini] trabajando todos los días.”